Początkowo w "Hotelu Paradise" Natalia i Andrzej tworzyli duet idealni. Oboje atrakcyjni, pewni siebie, przebojowi i z wielkim apetytem na sławę i miłość. Niestety, z czasem ten perfekcyjny obrazek legł w gruzach, a para otwarcie mówiła, że żywi do siebie najgorsze możliwe uczucia. Teraz w rozmowie z naszą reporterką Natalia z "Hotelu Paradise" bez ogródek oceniła byłego programowego partnera.

Natalia z "Hotelu Paradise" przerwała milczenie na temat Andrzeja

To właśnie Natalia i Andrzej zostali okrzyknięci najbardziej kontrowersyjną parą 11. edycji "Hotelu Paradise". Choć początkowo świetnie się dogadywali i wszystko wskazywało na to, że mogą stworzyć coś więcej, niż relację przyjacielską, z czasem pomiędzy nimi zaczęły pojawiać się coraz większe zgrzyty, a chłopak za swój "obiekt westchnień" obrał inną uczestniczkę, Oliwię. W pewnym momencie nawet niemal nie doszło do bójki pomiędzy Andrzejem a Michałem z "Hotelu Paradise", walczących o względy Oliwii.

Ta sytuacja, publiczne komentarze Andrzeja na temat modowych i fryzurowych wyborów Natalii, a także jej zachowania i sposobu wypowiadania się sprawiły, że pomiędzy tą dwójką coraz częściej dochodziło do sprzeczek. Teraz niemal trzy miesiące od zakończenia emisji 11. edycji "Hotelu Paradise" Natalia przerwała milczenie na temat Andrzeja.

Chłopak ma naprawdę ewidentnie problemy ze sobą. I to takie grube, tam jest coś nie halo. Ludzie go pokochali, ale nie byli w tym programie - przyznała gorzko Natalia z ''Hotelu Paradise'' w rozmowie z naszą reporterką.

Natalia z "Hotelu Paradise" bez ogródek o zachowaniu Andrzeja w programie

Liczne kłótnie z udziałem Andrzeja oraz jego zachowanie, które przez wielu uczestników zostało okrzyknięte jako "agresywne" sprawiły, że wielu widzów upatrywało w tym powodów, dla których Andrzeja zabrakło w finale "Hotelu Paradise" oraz na UberPandorze. Niedawno w rozmowie z naszą reporterką Magda, finalistka 11. edycji rajskiego hotelu, upatrywała absencji Andrzeja jako pokłosia jego kłótni z Natalią. Teraz Natalia zabrała głos.

Andrzej bardzo lubił się odpalać wieczorami, mówić przykre słowa, nie będę przytaczać kolejny raz (...) ja już widziałam, jak on się odpala, jak naprawdę jest agresywny - zdradziła nam Natalia.

Zobaczcie nasze wideo i sprawdźcie, co jeszcze na temat Andrzeja zdradziła nam Natalia z "Hotelu Paradise".

Zobacz także: