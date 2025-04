Magda Narożna z pewnością była surowo oceniania przez jury, ale zawsze mogła liczyć na wsparcie swoich fanów. Kilka tygodni ciężkiej pracy na sali treningowej sprawiły, że nie tylko stała się lepszą tancerką, ale również zmieniła się jej sylwetka. Przed naszą kamerą opowiedziała, jak zmieniła się jej figura po programie i co zobaczyła, gdy stanęła na wadze.

Magda Narożna to gwiazda disco polo i liderka zespołu "Piękni i młodzi". Wokalistka ma wielu wiernych fanów, którzy kibicowali jej również w 16. edycji "Tańca z gwiazdami", w którym tańczyła razem z Piotrem Musiałkowskim. Niestety jej czas w programie dobiegł końca a rumba, którą zaprezentowała razem ze swoim tanecznym partnerem okazała się być tą ostatnią w programie. Na jednym z treningów, gdy nagrywano setki do programu, Magda Narożna zalała się łzami i przyznała, że udział w programie wiązał się dla niej z ogromnym stresem i ciężką pracą. W rozmowie z naszym dziennikarzem Party.pl piosenkarka została zapytana o metamorfozę, którą przeszła w tanecznym show Polsatu.

Po chwili dodała:

Na pewno sylwetka się zmienia. To są godziny, to są naprawdę godziny wyginania się. My codziennie zaczynaliśmy od porządnej rozgrzewki, która trwała pół godziny. To było rozciąganie, on mnie męczył (...)

– dodała.