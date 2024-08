Nana i Łukasz byli uczestnikami 4. edycji "Hotelu Paradise" i ich relacja przechodziła wzloty i upadki. Od ich rozstania minęło już trochę czasu, w rozmowie z Party.pl Nana przyznała, jaki stosunek ma do ex partnera. Musicie zobaczyć to wideo!

Nana z "Hotelu Paradise" o relacji z Łukaszem. Padły szczere słowa

Natalia "Nana" Majos i Łukasz Hryniewicki poznali się na planie "Hotelu Paradise" i przez dwa lata byli parą. W grudniu 2022 roku w sieci pojawiło się oświadczenie, w którym poinformowali o swoim zerwaniu. Wiele wskazywało na to, że nie odbyło się w przyjaznej atmosferze. "Nie wszystko jest tak kolorowe, jak na Instagramie"- pisali wówczas. Los sprawił, że po burzliwym rozstaniu Nana i Łukasz ponownie pojawili się przed kamerami, tym razem w edycji specjalnej show "Hotel Paradise. All Stars" i nie szczędzili sobie złośliwości, a atmosfera między nimi była naprawdę gęsta. Zapytaliśmy Nanę, jak obecnie wygląda ich relacja. Przekonajcie się sami i zobaczcie wideo!

