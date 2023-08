"Hotel Paradise": Łukasz o powodach rozstania z Naną. Pojawił się wątek zdrady? "Wszystko wychodzi na jaw"

Internauci juz od jakiegoś czasu zastanawiają się, co było przyczyną rozpadu związku Nany i Łukasza. Teraz, po zakończeniu specjalnej edycji programu z udziałem gwiazd, "Hotelu Paradise. All Stars" uczestnik wiele zdradził na temat medialnej relacji. Czy wyznał także, co na dobre skłóciło partnerów? Koniecznie sprawdźcie szczegóły.

"Hotel Paradise": Łukasz o powodach rozstania z Naną

Wielki finał "Hotelu Paradise. All Stars" już za nami. Ten przyniósł nam wiele emocji - podobnie zresztą jak cały program z udziałem gwiazd poprzednich edycji. Nie da się ukryć, że poza zwycięską parą, olbrzymie emocje wzbudzał udział Nany i Łukasza, których relacja narodziła się na naszych oczach w czwartej edycji show. Ta niestety nie przetrwała próby czasu, a partnerzy rozstali się w kłótni. Kiedy więc wpadli na siebie w edycji dla gwiazd, atmosfera była naprawdę ciężka. Jednak do czasu, kiedy Nana przywróciła Łukasza do programu "Hotel Paradise. All Stars". Wówczas ich stosunki zdecydowanie się ociepliły. Teraz jednak sam zainteresowany w rozmowie z portalem "Co za tydzień" przyznał, że uważa to za zagranie pod publiczkę:

- Uważałem, że gdy Nana mnie przewróciła do hotelu razem z Blondino, to zrobiła to, żeby właśnie zakopać taki powiedzmy... topór wojenny. Ale teraz wszystko wychodzi na jaw i uważam, że to było bardziej robione tylko pod publikę, żeby fajnie wyjść w telewizji. Ja dalej nie chcę mieć z Naną kontaktu żadnego i tyle - zaznaczył.

Mat. prasowe Hotel Paradise All Stars

Jak wyglądały relacje ekspartnerów po zakończeniu show "Hotelu Paradise. All Stars" ? To także zdradził. Okazuje się, że sam zainteresowany odczuł, że jego ekspartnerka chciała się do niego zbliżyć:

- Po zakończeniu… Nie mieliśmy tak naprawdę okazji porozmawiać, ale zaczęła się troszeczkę do mnie bardzo dziwnie zbliżać, co nawet inni uczestnicy widzieli, a to było już poza hotelem. Oczywiście ja tego w ogóle nie chciałem, no ale właśnie teraz widzę, że to wszystko tak naprawdę było robione pod publikę - dodał.

Mat. prasowe Hotel Paradise. All Stars

Ponadto uczestnik wspomniał o tym, że sądzi, że Nana wciąż o nim nie zapomniała. On jednak nie jest już nią zainteresowany:

- Ciągle gdzieś tam wspomina mnie, czy tam dobrze, czy źle, to gdzieś siedzę u niej w głowie. Ale nie wiem tak naprawdę co ona by chciała, czy odbudować relację, czy się pogodzić, czy jeszcze coś innego, ale mnie to tak naprawdę za bardzo nie interesuje - dodał.

Instagram @nanamajos

Na zakończenie został zapytany, czy powodem rozstania była zdrada i czy do niej doszło. Szczerze odpowiedział:

- Nie mam zielonego pojęcia, ale powiedzmy, że patrzymy troszeczkę inaczej na życie i mamy inne wartości. Uważam, że szacunek musi być na pierwszym miejscu, czego nie było. Dla mnie to jedna z najważniejszych rzeczy. To i spokój ducha. Tak naprawdę, jeżeli nie jest spokojnie, to niestety trzeba to zakończyć i tyle - skwitował.

Instagram @nanamajos @lukaszhr_official