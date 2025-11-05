Natalia "Nana" Majos w rozmowie z Party.pl oceniła jedenastą edycję "Hotelu Paradise". Co powiedziała o randkowym show, w którym kilka lat temu sama wzięła udział? Czy jej zdaniem program się zmienił? Sprawdźcie, jak podsumowała zachowanie uczestników.

Nana z "Hotelu Paradise" oceniła najnowszą edycję programu

Zaledwie kilka dni temu zakończyła się jedenasta edycja "Hotelu Paradise". Ostatni sezon randkowego show od samego początku wywoływał ogromne emocje, a uczestnicy zadbali o to żeby było o nich głośno. Nie brakowało awantur i zaskoczeń. W jednym z odcinków "Hotelu Paradise" doszło nawet o ostrej kłótni, a Andrzej i Michał niemal pobili się przed kamerą. W finale spotkały się dwie pary: Agata i Kuba oraz Magda Milan. Ostatecznie to pierwsza z wymienionych par stanęła na ścieżce lojalności i zdobyła główną nagrodę. Niestety, dziś wiemy już, że relacja zwycięzców nie przetrwała, a Kuba z "Hotelu Paradise" po powrocie z programu walczył o życie.

Teraz Natalia "Nana" Majos w rozmowie z reporterką Party.pl podsumowała ostatnią edycję "Hotelu Paradise". Nana brała udział w czwartej edycji, a później w specjalnej odsłonie show "Hotel Paradise. All Stars", a teraz oceniła jedenasty sezon.

Tak się zrobiła ameryczka. Ludzie nie są tacy zachowawczy, jak my w sumie - wiadomo, były jakieś dramy, ale to, co teraz się dzieje to jest prawdziwe reality i nie wiem, czy Polska jest na to gotowa, ale inne kraje są bo ja oglądam zagraniczne reality bo oni tam na grubo lecą skomentowała Nana.

Co jeszcze o "Hotelu Paradise" powiedziała Natalia "Nana" Majos? Zobaczcie nasz materiał wideo.

