Filip i Hania są jedną z par, której nie zobaczymy już w kolejnym odcinku "Tańca z gwiazdami". Po ogłoszeniu werdyktu do prezentera szybko dotarło, że przed laty jego ojciec odpadł z formatu po zaprezentowaniu choreografii w tym samym stylu tanecznym! Co miał na ten temat do powiedzenia?

W minionym odcinku uwielbianego show pożegnaliśmy aż dwa duety. Jedną z par, która musiała opuścić "Taniec z gwiazdami" są Filip Chajzer i Hanna Żudziewicz! Choć prezenter od początku radził sobie z choreografiami raz lepiej, raz gorzej, widzowie byli przekonani, że zajdzie nieco dalej.

Tymczasem stało się inaczej i trudno nie zauważyć zataczającej koło historii. Gdy w 2005 roku to Zygmunt Chajzer brał udział w "Tańcu z gwiazdami", również odpadł po tym, jak zaprezentował na parkiecie jive'a! Zapytaliśmy o to samego Filipa, który z marszu nazwał całą sytuację "klątwą Chajzerów"!