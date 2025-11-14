Iwona Pavlović jest gościem kolejnego odcinka programu "Własnym głosem" Joanny Racewicz, który dostępny jest już na kanale Youtube Party.pl. Podczas poruszającej rozmowy, nie zabrakło również momentów, w których popularna jurorka wypowiedziała się na tematy, które aktualnie budzą emocje w sieci. Oceniła to, co wydarzyło się wokół Agnieszki Kaczorowskiej i Marcina Rogacewicza, nie ukrywając:

Iwona Pavlović o Kaczorowskiej i Rogacewiczu

Przemowa Agnieszki Kaczorowskiej po odpadnięciu z "Tańca z Gwiazdami" była numerem jeden w mediach. Tancerka nie ukrywała żalu i przyznała, że jej zdaniem Marcin Rogacewicz radził sobie na parkiecie lepiej o wielu z tych, którzy na tamten moment zostali w programie. Joanna Racewicz w programie "Własnym głosem" poruszyła ten wątek i zapytała wprost: "Czy Agnieszka Kaczorowska i Marcin Rogacewicz, dobrze tańczący, zapłacili za ten swój miłosny obrazek?". Iwona Pavlović nie ukrywała:

Mam wrażenie, że tak, bo jednak zauważ, że im zabrakło smsów, bo wbrew pozorom, to takie też jest śmieszne, bo każdy mówi: 'wyrzuciliście ich z programu''. No nie. My ich nie wyrzuciliśmy, ponieważ ja nawet popatrzyłam sobie specjalnie, dawałam im dobre oceny (...) a i tak daje najniżej! Więc uważam, że to publiczność przed telewizorami ich wyrzuciła, ponieważ nie dała im wystarczającej ilości smsów, gdyby mieli więcej, Basia by odpadła wtedy z programu, bo stali zagrożeni razem.

Dalej kontynuowała:

Myślę, że ludzie mieli dosyć ich miłości i takiego dobra i takiego wszystkiego wiesz niuni niuni, a oni myślę, że są po prostu najnormalniej w świecie świeżo zakochani w sobie, więc to niosą.

Zobaczcie fragment rozmowy Joanny Racewicz z Iwoną Pavlović, by dowiedzieć się czy jurorka uważa, że epatowanie miłością byłą błędem ze strony Rogacewicza i Kaczorowskiej. Dziennikarka nawiązując do małej ilości smsów od widzów, zapytała: "A może ujęli się po stronie też tej odrzuconej części rodziny?". Iwona Pavlocić skomentowała to równie wymownie.

