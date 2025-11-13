Marcin Rogacewicz opublikował poruszający post na Instagramie. Aktor, znany między innymi z udziału w programie „Taniec z gwiazdami”, zdecydował się przerwać milczenie i ujawnić, z czym mierzy się po odpadnięciu z show.

Rogacewicz mówi "dość"

W swoim Marcin Rogacewicz poście napisał:

Bardzo długo milczałem, patrząc na to wszystko, co się dzieje 'od środka'. Obserwując i doświadczając ogromnego hejtu, milczałem dalej i robiłem swoje, jak to ja. Jestem twardy. Ponieważ wiem, że prawda zawsze się obroni sama i prędzej czy później wyjdzie na jaw. Tak się właśnie stało

Aktorstwierdził, że zarówno on, jak i jego partnerka Agnieszka Kaczorowska padli ofiarą hejtu ze strony uczestników i tancerzy programu.

Jesteście świadkami nieprawdopodobnego - jawnego już hejtu z imienia i nazwiska przeciwko nam

Rogacewicz nie wytrzymał po słowach Tomka Karolaka?

Choć Rogacewicz nie wymienił konkretnych nazwisk, szybko pojawiły się przypuszczenia, że chodzi o Tomasza Karolaka. Podczas transmisji na żywo z prób do finału „Tańca z gwiazdami”, Karolak został zapytany przez jednego z widzów, gdzie są Agnieszka Kaczorowska i Marcin Rogacewicz. W odpowiedzi słychać było śmiechy, a Karolak miał odpowiedzieć: „W d***e”.

Ta wulgarna i lekceważąca reakcja mogła być jednym z powodów emocjonalnego wpisu Rogacewicza.

Brakuje mi słów, by opisać uczucie, którego doświadczyłem, widząc, co robią 'koleżanki i koledzy'

Na emocjonalny wpis Marcina Rogacewicza zareagowała również jego partnerka Agnieszka Kaczorowska. Aktorka i tancerka zamieściła krótki komentarz pod postem ukochanego: „Siła prawdy”. Jej słowa nie pozostawiają wątpliwości, że w pełni popiera partnera.

Internauci natychmiast ruszyli z wyrazami wsparcia. Komentarze były pełne współczucia i zrozumienia dla sytuacji, z jaką przyszło się zmierzyć parze.

