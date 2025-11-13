Marcin Rogacewicz wydał oświadczenie. Nie przebierał w słowach
Marcin Rogacewicz nie wytrzymał. Opublikował emocjonalny wpis na Instagramie dotyczący hejtu. W tle pojawia się Tomasz Karolak i wulgaryzmy.
Marcin Rogacewicz opublikował poruszający post na Instagramie. Aktor, znany między innymi z udziału w programie „Taniec z gwiazdami”, zdecydował się przerwać milczenie i ujawnić, z czym mierzy się po odpadnięciu z show.
Rogacewicz mówi "dość"
W swoim Marcin Rogacewicz poście napisał:
Bardzo długo milczałem, patrząc na to wszystko, co się dzieje 'od środka'. Obserwując i doświadczając ogromnego hejtu, milczałem dalej i robiłem swoje, jak to ja. Jestem twardy. Ponieważ wiem, że prawda zawsze się obroni sama i prędzej czy później wyjdzie na jaw. Tak się właśnie stało
Aktorstwierdził, że zarówno on, jak i jego partnerka Agnieszka Kaczorowska padli ofiarą hejtu ze strony uczestników i tancerzy programu.
Jesteście świadkami nieprawdopodobnego - jawnego już hejtu z imienia i nazwiska przeciwko nam
Rogacewicz nie wytrzymał po słowach Tomka Karolaka?
Choć Rogacewicz nie wymienił konkretnych nazwisk, szybko pojawiły się przypuszczenia, że chodzi o Tomasza Karolaka. Podczas transmisji na żywo z prób do finału „Tańca z gwiazdami”, Karolak został zapytany przez jednego z widzów, gdzie są Agnieszka Kaczorowska i Marcin Rogacewicz. W odpowiedzi słychać było śmiechy, a Karolak miał odpowiedzieć: „W d***e”.
Ta wulgarna i lekceważąca reakcja mogła być jednym z powodów emocjonalnego wpisu Rogacewicza.
Brakuje mi słów, by opisać uczucie, którego doświadczyłem, widząc, co robią 'koleżanki i koledzy'
Na emocjonalny wpis Marcina Rogacewicza zareagowała również jego partnerka Agnieszka Kaczorowska. Aktorka i tancerka zamieściła krótki komentarz pod postem ukochanego: „Siła prawdy”. Jej słowa nie pozostawiają wątpliwości, że w pełni popiera partnera.
Internauci natychmiast ruszyli z wyrazami wsparcia. Komentarze były pełne współczucia i zrozumienia dla sytuacji, z jaką przyszło się zmierzyć parze.
Zobacz także: W finale "Tańca z Gwiazdami" wystąpi światowa gwiazda. Szaleństwo w komentarzach