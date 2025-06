Katarzyna i Cezary Żakowie są małżeństwem od ponad czterech dekad a z roku na rok coraz piękniej mówią o miłości, która ich łączy. W miniony weekend Katarzyna Żak zwyciężyła koncert premier w Opolu, a swój sukces zadedykowała ukochanemu mężowi.

Reklama

Katarzyna Żak o miłości do Cezarego Żaka

Katarzyna Żak otrzymała owacje na stojąco po występie w Opolu. Jednocześnie to właśnie ona zwyciężyła koncert premier, zdobywając nagrodę publiczności. Jej wykonanie "Bo jeśli miłość ma kres", zostanie w pamięci widzów na długo. Przepełniona wzruszeniem aktorka podziękowała wszystkim zaangażowanym w jej sukces, wpisem na Instagramie. W wywiadzie dla Party.pl, w poruszających słowach zwróciła się także do swojego męża, Cezarego Żaka. To m. in. jemu zadedykowała swój sukces:

Dla przyszłych pokoleń tak, ale to też jest nagroda dla mojego męża Cezarego, że mnie wspiera, że wierzy we mnie. To powinnam powiedzieć w każdym wywiadzie: Kochanie, dziękuję Ci.

Mało kto, tak jak Katarzyna Żak, potrafi tak pięknie mówić o miłości. Zobaczcie naszą rozmowę.

Zobacz także:

Reklama