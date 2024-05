Wakacyjna przerwa w emisji nowych odcinków "M jak miłość" zbliża się nieuchronnie. To 21 maja TVP2 wyemituje ostatni przed letnimi miesiącami odcinek ulubionego serialu Polaków. Niestety, w finałowym epizodzie nie obędzie się bez dramatu z ... Marcinem w roli głównej! Czy to znaczy, że Mikołaj Roznerski odejdzie z "Emki"?

Mikołaj Roznerski i jego wątek w "M jak miłość" budzi wiele emocji wśród telewidzów - nie tylko za sprawą ekranowego romansu z Kamą (w tej roli Michalina Sosna), ale też w kontekście historii kryminalnej, w którą został wplątany. Tymczasem za kilka tygodni, jak co roku, fanów hitu TVP czeka wakacyjna przerwa w emisji nowych odcinków "Emki". Jak zakończy się wątek Marcina? Jak donosi "Świat seriali", dramaturgii nie będzie brakowało!

Mimo wszelkich środków ostrożności ludzie (Roberta - przyp. red.) Kuca odnajdą Chodakowskiego. Zaaranżują stłuczkę na ulicy i w ten sposób wywabią detektywa z domu. Marcin zostanie ogłuszony ciosem w głowę, porwany i dostarczony do magazynu na odludziu. ''Właśnie wyjeżdżam, ale chciałem się jeszcze z tobą pożegnać'' - usłyszy od Kuca. W ostatniej scenie przed wakacyjną przerwą skrępowany Marcin będzie leżał nieprzytomny pod ścianą na podłodze...

Tak dramatyczne zakończenie sezonu może budzić niepokój widzów: Czy Mikołaj Roznerski odejdzie z hitu TVP? A może to produkcja postanowiła zakończyć uwielbiany wątek? O tym przekonamy się już po wakacjach.

Tymczasem uspokajamy: niedawno w rozmowie z naszą reporterką, Urszulą Grabowską, w formacie "Druga twarz gwiazdy", Mikołaj Roznerski wyjawił, że nie ma póki co planów rozstania z "M jak miłość"!

Bardzo dużo zawdzięczam temu serialowi, a że jestem lojalny, to mam taką potrzebę po prostu (...) nie dość, że popularność zawdzięczam temu serialowi, to jeszcze nauczyłem się gry przed kamerą (...) i przez to jestem w innych projektach

- zdradził nam Mikołaj Roznerski.