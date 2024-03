Michalina Sosna w serialu "M jak miłość" gra postać Kamy, która jest związana z serialowym Marcinem Chodakowskim, a w tej roli Mikołaj Roznerski. Para podbiła już serca widzów hitowego serialu Dwójki i stali się jednymi z pierwszoplanowych postaci, które wzbudzają mnóstwo emocji. A jak Michalina Sosna trafiła do "M jak miłość"?

Michalina Sosna w wywiadzie dla Party.pl opowiedziała, jak zaczęła się jej przygoda z "M jak miłość". Aktorka nie ukrywa, że nie musiała iść na casting. Jak została ukochaną Marcina Chodakowskiego? Wszystko nam zdradziła!

Stworzyliśmy z Mikołajem parę taką, że TikTok szaleje... serialową. Zaczęło się tak, ze ja nie przeszłam żadnego castingu do 'M jak miłość'. Po prostu zaprosiłam panią reżyser na mój spektakl (...) i Pani Grażyna przyszła do mnie i powiedziała, że koniecznie musi znaleźć dla mnie rolę i po półtora, do dwóch miesięcy dostałam telefon, dostałam scenariusz. Przeczytałam: Kama, tancerka erotyczna i pomyślałam sobie: 'No tak, Miśka zawsze takie role dostaje. Będzie fajnie'

powiedziała wprost Michalina Sosna