Marietta z "Hotelu Paradise" już w połowie 2024 roku zostanie mamą. Zwyciężczyni 1. edycji hitowego show stacji TVN7 nie może się doczekać na narodziny pociechy, a w rozmowie z nami zdradziła, jak wyobraża sobie swój poród. Jak się okazało, jeśli tylko wszystko przebiegnie zgodnie z planem, chciałaby urodzić dziecko naturalnie. A kto będzie ją wspierał podczas tego wyjątkowego wydarzenia? Zobaczcie, co zdradziła nam Marietta.

Marietta i jej mąż Patryk ogłosili fanom wieść o ciąży dokładnie 11 stycznia 2024 roku. Para nie ukrywała, że starała się o dziecko blisko dwa lata, dlatego gdy w końcu ich marzenie o ciąży się spełniło, radość była podwójna. Ostatnio mieliśmy okazję porozmawiać z Mariettą i przyszła mama opowiedziała nam co nieco o swoich planach związanych z porodem. Jak się okazało, na sali porodowej nie będzie towarzyszył jej mąż. Zwyciężczyni 1. edycji "Hotelu Paradise" zdradziła nam, dlaczego.

Najbardziej bym chciała naturalny poród. (...) U nas to jest taka sytuacja, że Patryk nie bardzo chce być przy porodzie, a ja uważam, że nie ma co zmuszać do tego mężczyzny, bo to są takie widoki, których ja sama nie wiem, czy chciałabym doświadczyć, zobaczyć. Jeżeli nie chce, to nie chce - nie mam absolutnie z tym problemu. Nie będę go namawiać, a jeżeli zmieni zdanie, to zapraszam

- powiedziała w naszym wywiadzie Marietta