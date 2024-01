"Hotel Paradise" wciąż przyciąga przed ekrany telewizorów tłumy widzów, a uczestnicy show nawet na długo po zakończeniu swojego udziału w programie budzą ogromne zainteresowanie fanów. Jedną z takich osób jest zwyciężczyni 5. edycji "Hotelu Paradise", Wiktoria Kozar. A co u niej słychać dziś, po prawie dwóch latach od występu w hitowym programie TVN7? Ostatnio mieliśmy okazję z nią porozmawiać - Wiktoria zdradziła nam między innymi, jak spożytkowała swoją wygraną z "Hotelu Paradise".

Wiktoria Kozar w rozmowie z naszym reporterem Bartoszem Sekleckim wprost wyjawiła, jak rozplanowała wydatki ze swojej wygranej z "Hotelu Paradise".

Z tymi finansami, to tak naprawdę nie zrobiłam nic nadal. Ja wiem, że to brzmi śmiesznie, ale część sobie tak jakby schowałam i nadal to trzymam. Część próbowałam rozmnożyć i zainwestować (...), a część po prostu gdzieś tam uleciała z wiatrem

- wyznała w rozmowie z naszym reporterem Wiktoria Kozar