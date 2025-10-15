Piąty odcinek programu "Taniec z Gwiazdami" wywołał prawdziwą lawinę emocji i wzruszeń. Wszystko za sprawą rodzinnych występów, które z pewnością na długo pozostaną w pamięci widzów. Maurycy Popiel zaprosił do tańca ukochaną mamę. Czy występ z tak ważną osobą był dla niego wyzwaniem?

Reklama

Maurycy Popiel zatańczył z mamą

W niedzielnym odcinku "Tańca z Gwiazdami" Maurycy Popiel, jego mama Lidia i partnerka taneczna Sara wykonali walca angielskiego, a ich występ poruszył publiczność. Taniec zrobił także ogromne wrażenie na jurorach, którzy nagrodzili aktora maksymalną liczbą punktów. Kiedy emocje nieco opadły, aktor doskonale znany widzom z serialu "M jak miłość" zgodził się odpowiedzieć nam na kilka pytań. Gwiazdor opowiedział o swoich odczuciach po występie z mamą.

Dla mnie to nie było wyzwanie. Ja byłem ciekaw tego przeżycia po prostu. Wydaje mi się, że było mi potrzebne i cieszę się, że się udało wyznał.

Co jeszcze powiedział przed naszą kamerą? Zobaczcie koniecznie całą rozmowę, oglądając wideo.

Zobacz także:

Reklama