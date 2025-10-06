To z nią za tydzień zatańczy Maurycy Popiel. "Odgrywa bardzo ważną rolę w moim życiu"
Maurycy Popiel i Sara Janicka kolejny raz zachwycili fanów i jury. W ostatnim odcinku nie tylko porwali w fanów w niesamowitą podróż tańca. Maurycy podczas rozmowy z naszym reporterem zdradził nam, kto już za tydzień zatańczy u jego boku w specjalnym odcinku, gdzie gwiazdy tańczą ze swoimi bliskmi.
W niedzielę 5 października o godzinie 19:55 rozpoczął się "Taniec z Gwiazdami". Pary kolejny raz pokazały swoje umiejętności. Niestety jedna z nich musiała opuścić program. Z tanecznego show odpadła Lanberry, która tańczyła z Piotrem Musiałowskim.
Z kim w odcinku rodzinnym zatańczy Maurycy Popiel?
Maurycy Popiel i Sara Janicka tym razem zaprezentował swoje umiejętności, tańcząc energicznego jive'a, który jury oceniło na 34 punkty.
Cały dół jest ok, ale Twoja góra była kwadratowa! Ręka wolna, tak dynda cały czas
Po programie postanowiliśmy zapytać parę numer 1 o emocje dotyczące kolejnego odcinka, gdzie pary zatańczą u boku swoich bliskich.
Myślę, że to są emocje przede wszystkim dla mnie. Będę tańczył z moją mamą i moja mama odgrywa bardzo ważną rolę w moim życiu. Bardzo jej za wszystko dziękuję i myślę, że to, że mogłem zaprosić ją do odcinka rodzinnego i zatańczyć z nią przed wszystkimi telewidzami, to będzie dla niej jakieś dziękuję powiedziane z mojej strony poprzez taniec
Co jeszcze usłyszeliśmy od pary numer 1? Koniecznie zobaczcie w naszym wideo.