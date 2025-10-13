Za nami pięć odcinków "Tańca z gwiazdami", jednak zaledwie dwa zakończyły się eliminacją. Oznacza to, że chociaż 17. edycja jest już w połowie, w walce o Kryształową Kulę udział bierze wciąż aż 10 par. Nie ulega zatem wątpliwości, że teraz atmosfera zacznie się zagęszczać, a kolejne duety będą opuszczać program. Czy Sara Janicka i Maurycy Popiel obawiają się eliminacji?

Sara Janicka i Maurycy Popiel wprost o "Tańcu z gwiazdami"

Maurycy i Sara zdają się tworzyć jedną z mocniejszych par w 17. edycji "Tańca z gwiazdami". Zasady programu są jednak jasne i zaledwie trzy pary awansują do wielkiego finału. Oznacza to, że od teraz eliminacje nie będą już przekładane, a nawet może zdarzyć się, że w odcinku odpadną aż dwa duety. Czy taka wizja spędza sen z powiek Janickiej i Popielowi?

Na stwierdzenie, że "Taniec z gwiazdami" zbliża się do końca, Maurycy odparł krótko:

Nie mów nam takich rzeczy

Sara z kolei opowiedziała, jakie ma podejście do całego formatu i świadomości, że każdy tydzień może być ich ostatnim w programie. Jej odpowiedź może niektórych zaskoczyć.

Co powiedziała? Obejrzyj wideo, żeby się przekonać!

