W specjalnym odcinku jubileuszowej edycji "Tańca z Gwiazdami" Tomasz Karolak razem ze swoją partnerką taneczną i córką Leną zaprezentowali Broadway jazz. Występ aktora jak zwykle rozbawił widzów do łez i spotkał się z pozytywnym odbiorem. Jak swój debiut na parkiecie ocenia Lena? O swoich wrażeniach opowiedziała przed naszą kamerą.

Reklama

Rodzinny odcinek "Tańca z Gwiazdami". Tomasz Karolak zatańczył z córką

Wczorajszego wieczoru emocje sięgnęły zenitu, a wszystko za sprawą rodzinnych występów na parkiecie "Tańca z Gwiazdami". Widzowie mieli okazję zobaczyć prawdziwe show w wykonaniu Tomasza Karolaka, jego partnerki tanecznej Izabeli i córki Leny. 17-latka zachwyciła publiczność, a jej debiut spotkał się z pozytywnym odbiorem fanów programu.

Od programu rozrywkowego oczekuję rozrywki i zawsze ją mam przy Karolaku czytamy w komentarzach na Instagramie.

Lena Kołakowska miała zaledwie tydzień, by przygotować się do występu na żywo. Było to bez wątpienia niezwykle trudne zadanie nie tylko ze względu na intensywne próby, ale także na dużą presję. W rozmowie z naszym reporterem opowiedziała o swoich odczuciach tuż po występie w "Tańcu z Gwiazdami".

Było wspaniale. Współpraca z Izą to najlepsze, co mogło mi się przytrafić ostatnio i jestem naprawdę wdzięczna, że mogłam wziąć w tym udział podsumowała krótko Lena Kołakowska.

Współpracę z nastolatką oceniła Izabela Skierska, czyli programowa partnerka taneczna Tomasza Karolaka. Co powiedziała? Tego dowiecie się, oglądając nasze wideo.

Zobacz także: