Pierwszą parą, która awansowała do finału w niedzielnym odcinku "Tańca z Gwiazdami" byli Maurycy Popiel i Sara Janicka! Aktor "M jak miłość" oraz jego taneczna partnerka nie spodziewali się takiego werdyktu - w tabeli jury znaleźli się bowiem w połowie stawki. Jakie uczucia im towarzyszyły?

Szczęśliwi Popiel i Janicka po półfinale "Tańca z Gwiazdami"

Maurycy Popiel i Sara Janicka swoimi występami zachwycali nie tylko jurorów, ale i widzów "Tańca z Gwiazdami". Ich zmysłowa rumba w półfinale została oceniona na komplet punktów od jurorów.

Konkurencja była bardzo silna, Sara i Maurycy nie byli więc pewni swojego awansu do finału. W półfinale jednak zostali odczytani przez Paulinę Sykut oraz Krzysztofa Ibisza jako pierwsi, którzy przechodzą dalej. Gwiazdor "M jak miłość" oraz tancerka, w rozmowie z Party.pl, nie kryli zaskoczenia i ekscytacji:

Pierwszy raz wykonałam okrzyk radości, to było poza moją kontrolą. Cała drżę mówi nam Sara Janicka

Co na to Maurycy Popiel? Wywiad z parą powyżej!

