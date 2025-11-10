Choć zawsze były wysoko ocenianie przez jury, ich przygoda z "Tańcem z Gwiazdami" zakończyła się na półfinale. Katarzyna Zillmann oraz Janja Lesar, mimo sukcesu, miały jednak apetyt na więcej. Zobaczcie, jak czuły się tuż po usłyszeniu werdyktu.

Zillmann i Lesar marzyły o finale "Tańca z Gwiazdami"

Katarzyna Zillmann i Janja Lesar znalazły się w dogrywce podczas półfinału "Tańca z Gwiazdami", walcząc o finał z Wiktorią Gorodecką oraz Tomaszem Karolakiem. O wynikach decydowali jury, którzy postanowili, że o Kryształową Kulę zawalczy Wiktoria. Tym samym Zillmann oraz Karolak odpadli z programu.

Z Kasią i Janją nasz reporter rozmawiał chwilę po werdykcie. Czy dziewczyny były nieco rozczarowane wynikami?

Chciało się więcej, miało się to marzenie o finale, trudno. Taki jest program, taka konfiguracja... Jest ok mówi nam Katarzyna

Zobaczcie rozmowę z gwiazdami. A Wam podoba się finałowy skład "Tańca z Gwiazdami"?

