Zillmann i Lesar zawiedzione werdyktem w "Tańcu z Gwiazdami"? Tak zareagowały na pytanie o finał
Katarzyna Zillmann oraz Janja Lesar odpadły z "Tańca z Gwiazdami" tuż przed wielkim finałem. Jakie uczucia towarzyszyły im tuż po ogłoszeniu werdyktu? Jak same mówią: "mieszane". Uczestniczki oceniły również poziom aktualnej edycji show.
Choć zawsze były wysoko ocenianie przez jury, ich przygoda z "Tańcem z Gwiazdami" zakończyła się na półfinale. Katarzyna Zillmann oraz Janja Lesar, mimo sukcesu, miały jednak apetyt na więcej. Zobaczcie, jak czuły się tuż po usłyszeniu werdyktu.
Zillmann i Lesar marzyły o finale "Tańca z Gwiazdami"
Katarzyna Zillmann i Janja Lesar znalazły się w dogrywce podczas półfinału "Tańca z Gwiazdami", walcząc o finał z Wiktorią Gorodecką oraz Tomaszem Karolakiem. O wynikach decydowali jury, którzy postanowili, że o Kryształową Kulę zawalczy Wiktoria. Tym samym Zillmann oraz Karolak odpadli z programu.
Z Kasią i Janją nasz reporter rozmawiał chwilę po werdykcie. Czy dziewczyny były nieco rozczarowane wynikami?
Chciało się więcej, miało się to marzenie o finale, trudno. Taki jest program, taka konfiguracja... Jest ok
Zobaczcie rozmowę z gwiazdami. A Wam podoba się finałowy skład "Tańca z Gwiazdami"?
