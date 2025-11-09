Maurycy Popiel i Sara Janicka w zmysłowej rumbie. "Ufam Sarze"
Maurycy Popiel i Sara Janicka rozpalili parkiet w półfinale „Tańca z Gwiazdami”. Ich zmysłowa rumba była pełna emocji.
Maurycy Popiel i Sara Janicka po raz kolejny udowodnili, że taniec może być czymś więcej niż tylko choreografią – może być prawdziwą opowieścią o emocjach i zaufaniu. W półfinale „Tańca z Gwiazdami” para zaprezentowała niezwykle zmysłową rumbę, która oczarowała jurorów i publiczność.
Maurycy Popiel i Sara Janicka zachwycili drugim tańcem
Maurycy Popiel przyznał, że w doborze tańca w pełni zaufał swojej partnerce: „Ufam Sarze”. I to zaufanie przyniosło spektakularny efekt. Na parkiecie pojawiła się historia bliskości, delikatności i pasji, która poruszyła wszystkich obecnych.
Jak już tak kończyliście taniec, tak sobie pomyślałam, w jakim pięknym półfinale jesteśmy. Całkowicie weszłam w wasz intymny świat
Tomasz Wygoda z kolei dodał:
Trochę mi się nie chce mówić, bo ja zawsze będę, żeby oszczędzić czas antenowy (...). Ogromna wdzięczność, że możemy mieć dostęp do tego.
Rafał Maserak podsumował występ słowami:
Nie trzeba się przebierać, krzyczeć, kogoś gryźć, można wyjść i zatańczyć.
Jury było jednogłośne – to był perfekcyjny występ.
- Rafał Maserak: 10
- Ewa Kasprzyk: 10
- Tomasz Wygoda: 10
- Iwona Pavlović: 10
Razem: 40 punktów!
Maurycy i Sara zapisali się w historii programu jako para, która zaufaniem i subtelnością zdobyła serca wszystkich.
