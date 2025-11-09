Maurycy Popiel i Sara Janicka po raz kolejny udowodnili, że taniec może być czymś więcej niż tylko choreografią – może być prawdziwą opowieścią o emocjach i zaufaniu. W półfinale „Tańca z Gwiazdami” para zaprezentowała niezwykle zmysłową rumbę, która oczarowała jurorów i publiczność.

Maurycy Popiel i Sara Janicka zachwycili drugim tańcem

Maurycy Popiel przyznał, że w doborze tańca w pełni zaufał swojej partnerce: „Ufam Sarze”. I to zaufanie przyniosło spektakularny efekt. Na parkiecie pojawiła się historia bliskości, delikatności i pasji, która poruszyła wszystkich obecnych.

Jak już tak kończyliście taniec, tak sobie pomyślałam, w jakim pięknym półfinale jesteśmy. Całkowicie weszłam w wasz intymny świat – wyznała poruszona Iwona Pavlović.

Tomasz Wygoda z kolei dodał:

Trochę mi się nie chce mówić, bo ja zawsze będę, żeby oszczędzić czas antenowy (...). Ogromna wdzięczność, że możemy mieć dostęp do tego.

Rafał Maserak podsumował występ słowami:

Nie trzeba się przebierać, krzyczeć, kogoś gryźć, można wyjść i zatańczyć.

Jury było jednogłośne – to był perfekcyjny występ.

Rafał Maserak: 10

Ewa Kasprzyk: 10

Tomasz Wygoda: 10

Iwona Pavlović: 10

Razem: 40 punktów!

Maurycy i Sara zapisali się w historii programu jako para, która zaufaniem i subtelnością zdobyła serca wszystkich.

Zobacz także: Karolak w półfinale "TzG" pozamiatał? Jego występ znów wywołał ogromne emocje. Będzie finał?

Maurycy Popiel i Sara Janicka w półfinale "Tańca z Gwiazdami", fot. Wojciech Olkusnik/East News