W jubileuszowej, 17. edycji programu Beata Kozidrak pojawiła się jako gość specjalny i jurorka, zastępując Ewę Kasprzyk w jednym z odcinków. Odcinek, w którym zasiadła za stołem jurorskim, był tematycznie poświęcony jej muzyce, a uczestnicy tańczyli do największych hitów Beaty Kozidrak i zespołu Bajm. Niestety, podczas tego odcinka artystka zmagała się z silną chrypką, co utrudniało jej mówienie. Już wiadomo, że odcinek z udziałem Beaty Kozidrak odnotował rekordową oglądalność. A jak Rafał Maserak podsumował udział Beaty Kozidrak w "Tańcu z Gwiazdami"? Nie uwierzycie, co zauważył tancerz! Padły zaskakujące słowa na temat Ewy Kasprzyk!

Rafał Maserak o Beacie Kozidrak po "TzG"

Rafał Maserak po jubileuszowym odcinku "Tańca z Gwiazdami" z udziałem wielkiej gwiazdy - Beaty Kozidrak, zdecydował się przed kamerą Party.pl na szczere podsumowanie. Juror w rozmowie z reporterem Party.pl Bartoszem Sekleckim przyznał, że dobrze czuł się obok Beaty Kozidrak, choć początkowo był lekko zestresowany:

Jurorowało mi się fantastycznie. Na początku byłem bardzo zestresowany, bo nie da się ukryć to jest ikona polskiej muzyki... ikona, diwa, więc miałem takie delikatne spięcie, kiedy miałem przyjemność usiąść koło Beaty.

Tancerz podkreśla, że kiedyś miał okazję wystąpić na występie Beaty Kozidrak, a tymczasem teraz obok niej ocenia występy uczestników "Tańca z Gwiazdami":

Miałem kiedyś okazję występować podczas koncertu Beaty, towarzyszyć jej... A dzisiaj usiadłem obok niej za stołem jurorskim i to naprawdę było coś fantastycznego.

Rafał Maserak siedział obok Kozidrak i zauważył tą jedną rzecz

Przez cały czas Rafał Maserak siedział obok Beaty Kozidrak i mimo początkowego stresu nie ukrywa, że dostrzegł coś ważnego w zachowaniu artystki. Tancerz mówi wprost, jaką osobą jest piosenkarka:

To jest nie lada wyzwanie. Był delikatny stresik, (...) ale potem już coraz lepiej. Beata jest bardzo fantastyczną ciepłą miłą osobą, która wniosła naprawdę fantastyczną energię do naszego składu - powiedział Rafał Maserak w rozmowie z Pomponikiem

Przy okazji tancerz spełnił swoje marzenie i porwał Beatę Kozidrak do tańca przy utworze "Ta sama chwila".

Rafał Maserak o Ewie Kasprzyk

Rafał Maserak przyznał też, że choć obecność gwiazdy zespołu "Bajm" była wyjątkowa, to tęskni za Ewą Kasprzyk i nie może doczekać się jej powrotu:

Oczywiście, ja kocham naszą Ewę i tęsknię za nią i naprawdę szanuję, że oddała na jeden odcinek kawałek swojego krzesełka właśnie dla Beaty. Fajnie, że do nas wpadła na moment, ale już za tydzień czekamy na Ewę. dodał wprost Rafał Maserak

Koniecznie obejrzyjcie całą rozmowę z Rafałem Maserakiem. Co jeszcze powiedział na temat udziału Beaty Kozidrak?

