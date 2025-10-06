Rafał Maserak w rozmowie z Party.pl skomentował występ Wiktorii Gorodeckiej i wytłumaczył, dlaczego wykorzystanie w choreografii lalki łudząco przypominającej niemowlaka, wywołało takie poruszenie wśród jurorów. Rafał Maserak powiedział to wprost.

Rafał Maserak komentuje występ Wiktorii Gorodeckiej

Czwarty odcinek "Tańca z Gwiazdami" już za nami. W minioną niedzielę gwiazdy najnowszej edycji show znów zaprezentowały się na parkiecie. Po gorącym tangu Katarzyny Zillmann i Janji Lesar w "Tańcu z Gwiazdami" padły cztery dziesiątki, a po tańcu Kaczorowskiej i Rogacewicza parkiet zapłonął. Ogromne emocje wywołała również Wiktoria Gorodecka. Aktorka razem z Kamilem Kuroczko zaprezentowali taniec współczesny. I chociaż sam układ taneczny zachwycił jurorów to pomysł na wykorzystanie w choreografii lalki przypominającej małe dziecko mocno ich oburzył. "(...) ja w ogóle nie mogłam się skupić na waszym tańcu. Ten rekwizyt we mnie wzbudził nerw. Nie wiem, czy złość czy coś - może jeszcze nie dorosłam do tego, może idzie nowe" komentowała Iwona Pavlović. W podobnym tonie wypowiedział się Rafał Maserak, dla którego lalka przypominająca niemowlę to już przesada.

Po odcinku Rafał Maserak w rozmowie z reporterem Party.pl skomentował występ Wiktorii Gorodeckiej i odniósł się do lalki, która wywołała takie kontrowersje.

W takich tańcach, kiedy mamy naprawdę bardzo dobry technicznie taniec, niepotrzebny jest rekwizyt. Tutaj ten rekwizyt był dla mnie troszeczkę jakby za dużo jeżeli chodzi o dodawania czegoś do tej choreografii. Nawet bez tej lalki, bez tego dziecka ten taniec zdecydowanie był tak dobry, że nawet bym dał dziesięć (punktów przyp. red.) podsumował juror.

Co jeszcze o występie Wiktorii Gorodeckiej powiedział Rafał Maserak? Zobaczcie nasz materiał wideo.

