„Sanatorium miłości” to program, na który czekają wierni fani telewizyjnej Jedynki. Rozrywkowy hit już lada momentwraca na antenę, by po raz kolejny wzbudzać emocje widzów. Poprzednia edycja budziła niemałe kontrowersje i być może tym razem będzie podobnie. Tymczasem prowadząca, Marta Manowska wróciła wspomnieniami do pierwszego sezonu "Sanatorium miłości" i zdradziła coś, czego jeszcze do tej pory nie mówiła.

Kiedy premiera ósmej edycji "Sanatorium miłości"?

„Sanatorium miłości” od lat cieszy się niesłabnącą popularnością wśród widzów. Każda kolejna edycja przyciąga przed ekrany setki tysięcy osób, a tym razem zobaczymy 12 uczestników, którzy wspólnie spędzą czas w malowniczym Konstancinie-Jeziornie.

Twórcy zapowiadają wzruszające historie oraz niespodzianki, które z pewnością zaskoczą widzów. Formuła programu pozostaje niezmienna, ale jak co roku, nie zabraknie zaskakujących sytuacji oraz emocjonalnych momentów, które sprawią, że trudno będzie oderwać się od ekranu. Jedno jest pewne nie zmieni się prowadząca „Sanatorium miłości” i popularny program Telewizji Polskiej dalej będzie prowadziła Marta Manowska. Start 8. edycji "Sanatorium miłości" już 8 marca o godzinie 21:25 w TVP1.

Marta Manowska o pierwszym sezonie "Sanatorium miłości"

Marta Manowska pojawiła się na wiosennej ramówce TVP i w wywiadzie z reporterką Party.pl Angeliką Bielską zdradziła co nieco na temat programu "Sanatorium miłości". Tak mówi o pierwszym sezonie programu:

Dostaliśmy 21 dni, kręciliśmy zimą, na bieżaco montowaliśmy program, który był wysyłany do emisji na antenę. To było szaleństwo. - wyznała Marta Manowska

Prowadząca podkreśla, że takich programów, jakie prowadzi nie ma w ofercie żadna inna stacja:

Myślę, że stworzyliśmy jakiś trend i 'Rolnik szuka żony', potem 'Sanatorium miłości', 'The Voice Senior' to są programy oparte na ludziach, na ich emocjach, ich przeżyciach.

