Marta Manowska opublikowała na swoim koncie na Instagramie nowe zdjęcia i podzieliła się nowiną. Gwiazda TVP dokładnie 2 stycznia ogłosiła wspaniałe wiadomości. To już!

"The Voice Senior" wraca z nowym sezonem

Marta Manowska to zdecydowanie jedna z największych gwiazd TVP. Ogromną popularność zdobyła dzięki programowi "Rolnik szuka żony", który prowadzi od pierwszej edycji. Widzowie ją pokochali, a z czasem mogli oglądać ją w kolejnych produkcjach TVP. Już jakiś czas temu dołączyła do ekipy gospodarzy "The Voice Senior". I chociaż kilka miesięcy temu wszyscy zastanawiali się, czy zobaczymy ją w kolejnym sezonie to w lipcu 2025 roku Marta Manowska przerwała milczenie ws. "The Voice Senior" i ogłosiła, że pojawi się w kolejnej odsłonie muzycznego show.

Dziś gwiazda TVP ogłosiła, że program wraca na antenę, a pierwszy odcinek nowego sezonu widzowie zobaczą już w najbliższą sobotę.

Już jutro startuje Nowa odsłona @thevoiceseniortvpI to z jakim prowadzącym @lukasz__nowicki ogłosiła Marta Manowska.

3 stycznia 2026 roku o godzinie 20:00 na antenie TVP2 rozpocznie się 7. edycja popularnego programu "The Voice Senior". Nowy sezon zapowiada się niezwykle emocjonująco- zarówno za sprawą wzruszających historii uczestników, jak i zaskakujących zmian personalnych w składzie prowadzących i jurorów. Emisja programu będzie odbywać się tradycyjnie w soboty o godzinie 20:00 na TVP2.

Majka Jeżowska debiutuje jako trenerka, Łukasz Nowicki nowym prowadzącym

Majka Jeżowska po raz pierwszy zasiądzie w fotelu trenerki w programie "The Voice Senior". Artystka, która od 45 lat obecna jest na scenie muzycznej, nie kryje wzruszenia i dumy z powierzonej jej roli.

Kolejnym debiutem w nowej edycji "The Voice Senior" jest pojawienie się Łukasza Nowickiego w roli współprowadzącego. Po raz pierwszy poprowadzi on program razem z Martą Manowską. Nowicki, znany z licznych ról aktorskich i pracy w mediach, przyznał, że prowadzenie "The Voice Senior" to dla niego spełnienie zawodowego marzenia:

Od lat nie mam telewizora i nie oglądam telewizji, ja ją jedynie tworzę. Ale jednym z nielicznych programów, który naprawdę lubię i który mnie interesuje, jest właśnie „The Voice Senior”. To format, który od zawsze marzyłem poprowadzić, bo wolę rozmawiać i poznawać ludzi 60 plus niż tych poniżej trzydziestki. Fascynuje mnie dojrzałość. Lubię patrzeć na twarze, na których widać prawdę, historię (nie zawsze łatwą i radosną) wyznał niedawno Nowicki.

Oprócz debiutującej Majki Jeżowskiej, w gronie jurorów zobaczymy znane już twarze: Roberta Janowskiego - po raz drugi, oraz Alicję Majewską i Andrzeja Piasecznego - po raz czwarty.

Zobacz także: