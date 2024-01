Marietta z "Hotelu Paradise" jest w ciąży - ta radosna nowina obiegła media w połowie stycznia 2024 roku. Zwyciężczyni hitowego show stacji TVN7 jednak nie ukrywała, że droga do upragnionej ciąży nie była łatwa i razem ze swoim mężem starali się o dziecko przez blisko dwa lata. Teraz w rozmowie z naszą dziennikarką Marietta opowiedziała o swojej walce o upragnione macierzyństwo.

Gdy Marietta z "Hotelu Paradise" ogłosiła swoją ciążę, radość fanów była przeogromna! Zwyciężczyni 1. edycji "Hotelu Paradise" od dawna przyznawała wprost, że marzy, aby zostać mamą, jednak droga do tego okazała się być niełatwa, o czym Marietta opowiedziała w naszym wywiadzie.

Zaczęliśmy się starać od razu na naszej podróży poślubnej, czyli to był maj 2022 roku. To prawie dwa lata. Dla mnie to jest bardzo długo, bo ja myślałam, że zaczniemy, że tak powiem ,,robić to dziecko'' miesiąc, dwa i już będzie w moim brzuchu, a to jednak się zeszło dwa lata. (...) Nie ukrywam, że już byłam na takim lekkim skraju, że trochę traciłam nadzieję

- powiedziała przed naszą kamerą Marietta