Marietta i Patryk niedługo powitają na świecie pierwszy owoc swojej miłości. Celebrytka coraz śmielej mówi o swojej ciąży i rozpoczynających się powoli przygotowaniach. W rozmowie z naszą reporterką zdradziła, czy ma już wybrane imię.

Ostatnio Marietta z "Hotelu Paradise" przekazała radosną nowinę, obwieszczając, że spodziewa się dziecka! Raptem nieco wcześniej wygadała się, że ona i Patryk starają się o potomka, a jej wielkim marzeniem jest bycie mamą. W końcu piękny sen staje się jawą, a była uczestniczka show może rozpocząć przygotowania do narodzin maleństwa.

Krótko po ujawnieniu ciąży Marietta podzieliła się również płcią dziecka. Przy pomocy uroczego filmiku, na którym wraz z mężem przebija balon, z którego wysypuje się konfetti w danym kolorze, obwieściła, że spodziewa się chłopca! W rozmowie z naszą reporterką zdradziła, że Patryk od początku miał nadzieję właśnie na syna. Zapytaliśmy ją także, czy już udało im się wybrać dla niego imię. Była uczestniczka "Hotelu Paradise" wyznała, że są zdecydowani i to jej ukochany pierwszy wyszedł z propozycją.

Ostatnio czytałam taki cytat, bardzo śmieszny, że dopiero przy wyborze imienia dla swojego dziecka dowiadujesz się, ilu osób nie lubisz. I tak to trochę jest. Mieliśmy taką sytuację, że Patryk noc przed USG obudził się tak chyba 5-6 rano, budzi mnie i mówi: ''Słuchaj, jak się okaże, że chłopiec, to nazwiemy go Mikołaj''. A ja taka zaspana mówię: ''Dobra, niech będzie Mikołaj''. Z nikim mi się nie skojarzyło negatywnie

- wyznała.