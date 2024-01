Wiktoria Kozar dała się poznać widzom podczas trwania programu ,,Hotel Paradise" oraz ,,Hotel Paradise All Stars". W ostatnim czasie wystąpiła również w nowym formacie ,,Królowa Przetrwania". W rozmowie z naszym reporterem, zdradziła jak wyglądały relacje między uczestniczkami programu. Będziecie zdziwieni!

Niedawno na antenie TVN 7 oraz na Player.pl pojawił się nowy program ,,Królowa Przetrwania", w którym celebrytki spotkały się w samym środku dżungli bez dostępu do social mediów. Oprócz gwiazd z programu ,,Top Model" lub ,,Love Island", produkcja zaprosiła do programu zwyciężczynię ,,Hotelu Paradise"- Wiktorię Kozar.

W rozmowie z Party.pl, powiedziała, jak naprawdę się czuła podczas nagrań do programu ,,Królowa Przetrwania". Co więcej, zwróciła uwagę na sposób, w jaki produkcja ją przedstawiła.

Bardzo mało nas pokazali. To jest przykre... To jest siła wyższa, że tak to wygląda

- przyznała Wiktoria z ''Królowej Przetrwania''.