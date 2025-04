Marietta Witkowska wraz z ówczesnym partnerem, Chrisem Ducci, w kwietniu 2020 roku zwyciężyła 1. polską edycję "Hotelu Paradise" i choć para jeszcze po zakończeniu show pozostawała w związku to nie przetrwał on próby czasu. Wtedy okazało się, że wielka miłość przyszła szybciej, niż dziewczyna się spodziewała. Marietta zakochała się w Patryku Świdowskim i pod koniec kwietnia 2022 roku para powiedziała sobie sakramentalne "tak". Dwa lata później zakochani zostali rodzicami. Dziś ich miłosna historia przez wielu fanów celebrytki nazywana jest idealnym scenariuszem na komedię romantyczną. W rozmowie z naszą reporterką Marietta Witkowska jednak wyznała, że jej związek z mężem nie zawsze był usłany przysłowiowymi różami.

Reklama

Marietta Witkowska z "Hotelu Paradise" wyjawia prawdę o związku z mężem

Marietta Witkowska od czasu zwyciężenia 1. edycji "Hotelu Paradise" na dobre zadomowiła się w show-biznesie. Charyzmatyczna celebrytka nie tylko chętnie dzieli się w mediach społecznościowych swoją codziennością, publikując urocze kadry w towarzystwie ukochanego męża i synka, ale też pojawia się na licznych branżowym imprezach. Na jednej z nich zapytaliśmy nie tylko o to, co Marietta Witkowska sądzi o nowej prowadzącej "Hotel Paradise", ale też o jej prywatne życie. Jak sama przyznała, to właśnie pojawienie się dziecka scaliło jej związek.

Nasz związek scalił, ale od początku nie było cukierkowo - wyznała naszej reporterce Marietta Witkowska.

Jak sama podkreśliła, pomimo ogromnego uczucia, jakie łączy ją z mężem, w ich związku pojawiały się liczne niesnaski.

było dużo problemów między nami - dodała Marietta z ''Hotelu Paradise''.

Jak parze udało się odnaleźć receptę na udany związek? Zobaczcie nasze wideo.

Zobacz także: