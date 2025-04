Marietta Witkowka od czasu emisji "Hotelu Paradise" ze swoim udziałem chętnie wypowiada się w mediach na temat randkowego hitu TVN. I choć do tej pory oceniała głównie zachowanie uczestników i uczestniczek walczących o sławę, miłość i wielkie pieniądze, tym razem postanowiła wziąć na tapet prowadzące program. Która z nich, Klaudia El Dursi czy Edyta Zając, zdaniem Witkowskiej lepiej sprawdzają się w tej roli?

Marietta Witkowska o Edycie Zając i Klaudii El Dursi. Która bardziej pasuje do "Hotelu Paradise"?

Wiemy już, że data emisji finału 10. edycji "Hotelu Paradise" zbliża się wielkimi krokami, a emocje związane z programem powoli zaczynają sięgać zenitu. W rajskim hotelu nie brakuje więc licznych spięć, a wymagające konkurencje, powoli eliminują kolejnych graczy. Co więcej, nowe zasady, jakie prowadziła Edyta Zając do raju, poważnie mieszają szyki uczestnikom sprawiając, że nikt już nie może być pewny swojej pozycji. Taki obrót spraw jest więc szeroko komentowany przez widzów show, którzy równie chętnie wypowiadają się na temat nowej prowadzącej. A co o Edycie Zając w roli gospodyni "Hotelu Paradise" sądzi Marietta Witkowska, zwyciężczyni premierowej polskiej edycji programu?

Dziwią mnie komentarze w internecie, bo dużo jest, że Edyta jest taka sztywna - mówi w rozmowie z nami Marietta Witkowska.

Marietta odniosła się także do stylizacji, jakie wybiera nowa prowadząca "Hotel Paradise", Edyta Zając.

Stylizacje ma bardziej dziewczęce. No nie wie, mi się ona podoba - przyznała.

W rozmowie z naszą reporterką Marietta Witkowska porównała też obie prowadzące rajski hotel. Która z prezenterek, jej zdaniem, lepiej sprawdza się w tej roli? Zobaczcie nasze wideo.

