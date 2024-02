Marietta Witkowska wygrała pierwszą edycję "Hotelu Paradise" wraz z Chrisem i niedługo później para się rozstała. Jednak zarówno Chris, jak i Marietta układają sobie życie u boku innych osób. Czy mają ze sobą jeszcze kontakt?

Czy Marietta Witkowska ma kontakt ze swoim byłym?

Marietta Witkowska niedługo zostanie mamą. Celebrytka nie ukrywa, że wraz z mężem bardzo długo starała się o upragnioną ciążę. Teraz czuje się spełniona i szczęśliwa, ale czy wraca myślami do przeszłości? Czy ma kontakt z uczestnikami programu "Hotel Paradise"?

W wywiadzie dla Party.pl Marietta zdradziła, że nie ma kontaktu z uczestnikami pierwszej edycji "Hotelu Paradise", natomiast jeszcze do niedawna miała kontakt ze swoim byłym partnerem, ale tylko w tematach biznesowych.

Mieliśmy kontakty po rozstaniu w sumie dość długo, był na moich urodzinach(...) pisał do mnie jak już był z Moniką- obecną partnerką i ona na pewno jest tego świadoma - opowiada Marietta.

Teraz, celebrytka przyznaje, że nie mają żadnego kontaktu i nie wie, co się dzieje u Chrisa, bo go nie obserwuje w mediach społecznościowych. Marietta wyraźnie odgrodziła przeszłość grubą kreską i skupia się wyłącznie na swoim obecnym życiu i partnerze. Gwiazda przyznaje, że jest pochłonięta w przygotowania do nowej roli życiowej, jaką jest macierzyństwo.

