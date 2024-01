Choć od występu Marietty w "Hotelu Paradise" minęło już kilka lat, to jednak w dalszym ciągu zwyciężczyni pierwszej edycji show cieszy się ogromną sympatią i popularnością. Dziś z powodzeniem realizuje się jako influencerka, a już niedługo zobaczymy ją w nowej roli - mamy! Jak bowiem wiadomo, Marietta i jej mąż Patryk spodziewają się dziecka.

Ostatnio mieliśmy przyjemność gościć Mariettę w naszym studio. Zwyciężczyni 1. edycji "Hotelu Paradise" między innymi powiedziała nam, co myśli o prowadzącej program, Klaudii El Dursi!

Marietta brała udział w 1. edycji "Hotelu Paradise", którą wygrała u boku Chrisa. Od tamtego momentu minęły już 4 lata, ale Marietta przyznaje wprost, że dalej chętnie ogląda kolejne edycje programu. Teraz w rozmowie z nami szczerze wyznała, jak ocenia Klaudię El Dursi w roli prowadzącej. Nie ukrywała, że jest nią naprawdę zachwycona!

Bardzo dobrze. Jak tak sobie nawet patrzę na programy konkurencyjne, to myślę, że Klaudia bardzo fajnie wypada. Pięknie wygląda! Mam wrażenie, że z edycji na edycję coraz lepiej i też pomimo tego, że - nie oszukujmy się - te edycje są do siebie w miarę podobne, to jednak jest takie napięcie, ona jest piękna, wchodzi tam, wszyscy ją lubią. Myślę, że jak najbardziej na plus

- powiedziała przed naszą kamerą Marietta