W styczniu 2024 rok Marietta Witkowska, znana widzom przede wszystkim z „Hotelu Paradise”, przekazała radosną nowinę. Influencerka spodziewa się dziecka. Gwiazda przyznała, że długo czekała, by zostać mamą. Zwyciężczyni randkowego show i jej partner przeszli niełatwą drogę. Okazało się, że rodzice Marietty na wieść o jej ciąży nie zareagowali z dużym entuzjazmem. To początkowo odebrało jej radość.

Ostatnio w rozmowie z naszą reporterką Marietta z „Hotelu Paradise” opowiedziała o problemach z zajściem w ciążę. Celebrytka przez dwa lata starała się o dziecko. Dopiero teraz, jako przyszła matka, lepiej rozumie to, jak wiele par zmaga się z trudnościami. Jak się okazało, rodzice influencerki na radosną nowinę zareagowali z dystansem, sugerując, że jest za wcześnie na świętowanie.

Był to cios, było to dość przykre i przede wszystkim bardzo zgasiło nasze szczęście. Tak naprawdę ja dopiero od miesiąca znowu mogę powiedzieć, że cieszę się tą ciążą

W dalszej części Marietta przyznała, że nie była świadoma tego, jak wiele par ma problem z zajściem w ciążę. Stwierdziła, że ciągle dostaje historie od kobiet, które starają się o dzieci. Zwyciężczyni „Hotelu Paradise” postanowiła jak najdłużej ukrywać wiadomość o swoim stanie.

To było bardzo ciężkie. Kurczę, to jest takie ciężkie do oceny, bo my też ukrywaliśmy tę ciążę przed światem na Instagramie. Do dzisiaj jeszcze nie wiem, czy żałuję, czy nie. (…) Okazuje się, że teraz każda para przeżywa coś takiego. Jest tak ciężko zajść w tę ciążę. Większość par ma z tym problem. Tak naprawdę w dzisiejszych czasach chyba mniej spotyka się takich osób, które po prostu zachodzą w ciążę, niż które starają się o dziecko. Okazuje się, że w każdym domu prawie domu jest taki strach, są takie obawy

– wyjaśniła.