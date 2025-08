Joanna Koroniewska w rozmowie z Party.pl odniosła się do słów Marianny Schreiber, która kilka miesięcy wcześniej przed kamerą wyznała, że ma żal do aktorki. Koroniewska nie zamierzała milczeć i wymownie zareagowała.

Reklama

Joanna Koroniewska reaguje na zarzuty Marianny Schreiber

Marianna Schreiber wkroczyła do show biznesu kilka lat temu, gdy pojawiła się na castingu do "Top Model". I chociaż szybko pożegnała się z telewizyjnym hitem to od tamtej pory jest obecna w mediach. Głośno było o jej rozstaniu z mężem, a kilka miesięcy temu była jedną z uczestniczek programu "Królowa przetrwania". Jakiś czas temu Marianna Schreiber zdradziła, że ma żal do Joanny Koroniewskiej. Celebrytka w rozmowie z Party.pl wyznała wówczas, że chodzi o sytuację sprzed lat:

Ja nigdy nie zapomnę jak Pani Koroniewska parodiowała moje zdjęcie z Instagrama insynuując, że ja jestem za stara, miałam 28-lat, by być w tym programie. Ja nie zapomnę, jak mnie to bardzo zabolało, ja nigdy tego nie zapomnę mówiła Schreiber.

Niedawno reporterka Party.pl zapytała Joannę Koroniewską o sytuację z Marianną Schreiber. Jak odniosła się do słów celebrytki? Aktorka nie zamierza wchodzić w dyskusje.

(...) Nie mam absolutnie zamiaru tego komentować. Ja też nie będę nigdy nikogo oceniać ponieważ ja żyłam w zupełnie innych czasach, kiedyś wszyscy oglądali telewizję teraz bywa z tym różnie i każdy chce gdzieś zaistnieć i więc robi wszystko żeby móc zaistnieć -ja też uważam, że ma do tego pełne prawo. Wysyłam absolutne morze miłości, nie komentuje tego powiedziała Joanna Koroniewska.

To jeszcze nie koniec. Sprawdźcie, co jeszcze na ten temat powiedziała nam Joanna Koroniewska.

Reklama

Zobacz także: Joanna Koroniewska o swoim życiu: "Luksusowe to tylko z nazwy"