Koroniewska i Dowbor są właścicielami willi w Marbelli w Hiszpanii. Dom ten zachwyca nie tylko przestronnością, ale także eleganckim wystrojem. Na tej podstawie są oceniani, jako bardzo zamożni, prowadzący luksusowy tryb życia. Jak jest naprawdę?

Maciej Dowbor i Joanna Koroniewska tworzą zgrany duet i od lat świetnie dogadują się zarówno zawodowo, jak i prywatnie. Przez lata pracy w mediach zgromadzili kapitał i postanowili go inwestować w nieruchomości. Internauci jednak często oskarżają ich, że prowadzą zbyt luksusowe życie. Teraz Joanna Koroniewska w rozmowie z nami przyznała, co o tym sądzi.

My zawsze mieliśmy stosunek do pieniądza specyficzny. Nie jesteśmy osobami rozrzutnymi, ja na pewnym etapie swojego życia trochę byłam. Ale trochę mi się to zmieniło. Jeżeli moglibyśmy być kiedykolwiek w innych zawodach to bylibyśmy agentami nieruchomości. Kochamy cały czas oglądać, działki, wnętrza albo ja prowadziłabym jakąś firmę architektoniczną. Z luksusem nie mamy nic wspólnego. Nigdy nie kupiłam sobie biletu w pierwszej klasie- nie mówiąc o biznesie!

- przyznała.