Odkąd Marianna Schreiber zadebiutowała w 10. edycji "Top Model" o przebojowej żonie posła PiS-u zrobiło się naprawdę głośno. Ogromna metamorfoza celebrytki, jej polityczna działalność, udział w walkach MMA, intagramowe sprzeczki z innymi celebrytkami, a także jej głośny występ w "Królowej przetrwania" sprawiły, że przebojowa blondynka na dobre rozgościła się w polskim show-biznesie. Teraz w rozmowie z naszym reporterem pierwszy raz tak szczerze opowiedziała o ciemnych stronach swojej popularności.

Marianna Schreiber gorzko o popularności

Choć Marianna Schreiber przez dekadę była żoną posła PiS-u, to dział w 10. edycji "Top Model" był dla niej prawdziwą trampoliną do sławy. To właśnie w 2021 roku Polacy bliżej poznali przebojową i pewną siebie blondynkę, marzącą o karierze w modelingu. I pomimo iż nie udało jej się wygrać jubileuszowego sezonu hitu TVN, to udział w programie niewątpliwie ośmielił Mariannę Schreiber do dalszych kroków w budowaniu swojego wizerunku.

Po przejściu ogromnej metamorfozy Marianna Schreiber zaczęła brać udział w licznych walkach MMA, stworzyła polityczne ugrupowanie o nazwie Mam Dość 2023, z którym planowała startować w wyborach do parlamentu w 2023 roku, a także wystąpiła w budzącym wiele skrajnych emocji show "Królowa przetrwania", gdzie nie szczędziła pozostałym uczestniczkom kąśliwych komentarzy. W 2024 roku celebrytka wraz z mężem ogłosiła separację, a na początku czerwca br. Marianna Schreiber rozwiodła się z mężem, co odbiło się w mediach głośnym echem.

Teraz, gdy emocje nieco opadły, gwiazda hitu TVN w szczerej rozmowie z naszym reportem przyznała, że ogromna popularność, jaką zyskała ma nie tylko blaski, ale też cienie.

To była głupota, przecież ja wtedy funkcjonowałam poza orbitą ziemską. To było straszne, ja w ogóle zachłysnęłam się jakąś taką popularnością, tym, że jestem w ogóle opisywana przez gazety - wyznała w rozmowie z naszym reporterem Marianna Schreiber.

