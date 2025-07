Marianna Schreiber jest znana z ciętego języka i teraz też nie owijała w bawełnę. Celebrytka i była żona polityka nie ukrywa, że nie chciałaby, aby jej córka w przyszłości spotykała się z dziewczyną. Marianna Schreiber poszła o krok dalej i wyznała, że skorzystałaby z pomocy medycznej... Te słowa mogą wywołać prawdziwą burzę!

Marianna Schreiber to polska modelka, influencerka i aktywistka, która zyskała popularność dzięki udziałowi w 10. edycji programu „Top Model” w 2021 roku. Po zakończeniu przygody z modelingiem zaczęła działać aktywnie społecznie i politycznie, w 2022 roku założyła ruch „Mam Dość 2023” oraz prowadziła autorski program „Marianna Schreiber: Mam tego dość!”, który pojawiał się na kanałach Super Expressu.

Była żoną polityka Prawa i Sprawiedliwości Łukasza Schreibera, z którym zawarła związek cywilny w 2015, a kościelny w 2017 roku. Mają córkę Patrycję. Od marca 2024 roku para ogłosiła separację i rozwód. W ostatnim czasie Marianna zaangażowała się również w freak‑fightową federację Clout MMA, odbyła dobrowolną służbę wojskową i wystąpiła w kilku programach m.in. "Królowa przetrwania".

Marianna Schreiber prywatnie jest mamą Patrycji. Dziewczynka w tym roku przystąpiła do pierwszej komunii świętej, a jej mama nie ukrywa, że wiara w ich domu zajmuje ważne miejsce. Niedawno Schreiber udzieliła wywiadu dla Party.pl i zdradziła, jak zareagowałaby, gdyby jej córka chciałaby spotykać się z dziewczyną:

Na początku porozmawiałabym z córką. Gdyby córka do mnie przyszła i powiedziała coś takiego, to bym najpierw z nią porozmawiała, potem bym zaprowadziła ją do lekarza psychiatry i myślę, że tam okazałoby się, że to jest coś takiego, że ona sobie uroiła.

- powiedziała wprost Marianna Schreiber