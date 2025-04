Maria Jeleniewska z każdym odcinkiem pokazuje, że zasługuje na miejsce w finale 16. edycji „Tańca z Gwiazdami”. Jej występy zachwycają widzów i jurorów. W rozmowie przed naszą kamerą influencerka zdradziła, co było dla niej największym wyzwaniem podczas intensywnych przygotowań. Możecie się zdziwić.

Przygotowanie dwóch choreografii w jednym tygodniu to ogromne wyzwanie nawet dla doświadczonych tancerzy. Maria Jeleniewska w rozmowie z reporterem Party.pl zdradziła, że najtrudniejszym elementem nie było wcale zapamiętanie układów tanecznych. „Zapamiętanie nie. Raczej nie mam z tym problemu” – wyznała szczerze. Dla Jeleniewskiej prawdziwym sprawdzianem okazało się coś zupełnie innego.

Podkreśliła, że istotą występu nie jest tylko poprawne wykonanie kroków, ale przede wszystkim przekazanie historii i emocji, które mają dotrzeć do widzów.

Fajnie jakby też widz odczuł to samo, a nie tylko, że jesteśmy my sobie twarzą, tylko zobaczył to na naszych twarzach i poczuł tę całą historię. I myślę, że to jest najtrudniejsze

– dodała.