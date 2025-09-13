Już dziś startuje jubileuszowa edycja "Tańca z Gwiazdami". Polsat świętuje 20-lecie show w Polsce, a do wygrania jest aż 200 tysięcy złotych dla uczestnika i 100 tysięcy złotych dla tancerza. Podwójna wygrana może być dodatkową motywacją dla uczestników. Marcin Rogacewicz opowiedział o emocjach, które towarzyszą mu po pierwszym miesiącu ćwiczeń, tuż przed pierwszym odcinkiem na żywo.

Reklama

Marcin Rogacewicz o przygotowaniach do "Tańca z Gwiazdami"

Agnieszka Kaczorowska rozpływa się nad Marcinem Rogacewiczem, nie szczędzi mu komplementów po pierwszym miesiącu treningów do "Tańca z Gwiazdami". Aktor nie potrafił ukryć wzruszenia, gdy usłyszał tyle pochwał od tancerki. W jego oczach pojawiły się łzy. A jak sam ocenia okres przygotowań do najpopularniejszego programu tanecznego w Polsce?

Ja bym chciał, żeby być tylko w tym projekcie, w tym momencie, bo łączenie dwóch na raz jest dla mnie ogromnym wyzwaniem. Ale jest to taki hart ducha, więc czuję się mocno przygotowany, jak taki koń wyścigowy, mocno zaorany.

W tym momencie wtrąciła się Agnieszka Kaczorowska. Zobaczcie nasz nowy wywiad z uczestnikami "Tańca z Gwiazdami".

Zobacz także:

Reklama