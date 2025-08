Kolejny sezon "Tańca z Gwiazdami" zbliża się wielkimi krokami. Lista uczestników jest już znana, jednak nie wiadomo jeszcze, jak zostaną dobrani w pary i z kim z tancerzy zatańczą.

Ostatnimi czasy w sieci zrobiło się głośno na temat tego, że Katarzyna Zillmann zatańczy w "Tańcu z Gwiazdami" w parze z Janiną Leser. Informacje jeszcze nie zostały potwierdzone przez produkcję. Postanowiliśmy zapytać Agnieszkę Kaczorowską, jak ona jako profesjonalna tancerka uważa, że powinno się ograć taniec, żeby dwie kobiety mogły ładnie pokazać się przed widzami?

To by było mega wyzwanie i na pewno też historyczny moment, bo takiej pary jeszcze nie było. Myślę, że byłoby to mega ciekawe, a jak to ograć to jest za trudne dla mnie pytanie, bo nigdy tego nie robiłam, więc nie mam doświadczenia. To trzeba kombinować. Trzeba znaleźć na to sposób. Trzeba znaleźć pomysł. Zobaczymy, czy tak będzie i jak będzie

- wyznała tancerka.