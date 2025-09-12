Tuż przed "Tańcem z gwiazdami" Kaczorowska rozpływa się nad Rogacewiczem. Aktor nie mógł powstrzymać wzruszenia
Agnieszka Kaczorowska i Marcin Rogacewicz z zaangażowaniem trenują do najnowszej edycji "Tańca z Gwiazdami". Gwiazda "Klanu" opowiedziała nam między innymi, jakim uczniem jest jej taneczny partner. Aktor nie potrafił powstrzymać wzruszenia.
Agnieszka Kaczorowska i Marcin Rogacewicz od miesiąca spędzają niemal całe dnie na sali treningowej "Tańca z Gwiazdami". W przerwie między próbami zgodzili się odpowiedzieć nam na kilka pytań. Tancerka zasypała swojego partnera komplementami, a ten z trudem powstrzymał łzy wzruszenia.
Agnieszka Kaczorowska i Marcin Rogacewicz w "Tańcu z Gwiazdami"
Agnieszka Kaczorowska i Marcin Rogacewicz to bez wątpienia jeden z najbardziej wyczekiwanych duetów jubileuszowej edycji "Tańca z Gwiazdami". Tancerka i aktor będą musieli sprostać sporym oczekiwaniom, dlatego trenują w pocie czoła od świtu do nocy. Zrobili sobie jednak krótką przerwę, by porozmawiać z naszym reporterem. Agnieszka Kaczorowska zdradziła nam, jakim uczniem jest Rogacewicz.
Marcin przede wszystkim jest bardzo pracowity, ambitny, wytrzymały - co już ten pierwszy miesiąc przygotowań o tym bardzo świadczy - zdyscyplinowany. Chce, naprawdę chce
Kiedy trenerka zasypywała swojego ucznia komplementami, w jego oczach pojawiły się łzy wzruszenia. Marcin nagle przerwał Agnieszce i poprosił naszego reportera o kolejne pytanie. Zobaczcie koniecznie jego reakcje, oglądając nasze wideo powyżej.
