Agnieszka Kaczorowska i Marcin Rogacewicz od miesiąca spędzają niemal całe dnie na sali treningowej "Tańca z Gwiazdami". W przerwie między próbami zgodzili się odpowiedzieć nam na kilka pytań. Tancerka zasypała swojego partnera komplementami, a ten z trudem powstrzymał łzy wzruszenia.

Agnieszka Kaczorowska i Marcin Rogacewicz w "Tańcu z Gwiazdami"

Agnieszka Kaczorowska i Marcin Rogacewicz to bez wątpienia jeden z najbardziej wyczekiwanych duetów jubileuszowej edycji "Tańca z Gwiazdami". Tancerka i aktor będą musieli sprostać sporym oczekiwaniom, dlatego trenują w pocie czoła od świtu do nocy. Zrobili sobie jednak krótką przerwę, by porozmawiać z naszym reporterem. Agnieszka Kaczorowska zdradziła nam, jakim uczniem jest Rogacewicz.

Marcin przede wszystkim jest bardzo pracowity, ambitny, wytrzymały - co już ten pierwszy miesiąc przygotowań o tym bardzo świadczy - zdyscyplinowany. Chce, naprawdę chce zaczęła Kaczorowska.

Kiedy trenerka zasypywała swojego ucznia komplementami, w jego oczach pojawiły się łzy wzruszenia. Marcin nagle przerwał Agnieszce i poprosił naszego reportera o kolejne pytanie. Zobaczcie koniecznie jego reakcje, oglądając nasze wideo powyżej.

Agnieszka Kaczorowska i Marcin Rogacewicz trenują do "Tańca z Gwiazdami" fot. Paweł Wrzecion

