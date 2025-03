Marcelina Zawadzka, znana prezenterka telewizyjna i modelka, od 2022 roku pełni rolę prowadzącej programu "Farma" emitowanego na antenie Polsatu. Współprowadziła show z Iloną Krawczyńską, influencerką znaną z duetu "Siostry ADiHD". W czwartym sezonie dołączyła do tego grona Milena Krawczyńska, a Marcelina Zawadzka mogła skupić się na przygotowaniach do porodu. Teraz jest już mamą i planuje wrócić do programu? A może chce zrobić sobie dłuższą przerwę?

Marcelina Zawadzka poprowadzi 5. edycję “Farmy”?

"Farma" to polska wersja popularnego formatu, w którym uczestnicy zamieszkują na farmie, rezygnując z nowoczesnych udogodnień, aby doświadczyć życia blisko natury i zająć się obowiązkami związanymi ze zwierzętami. Program zdobył uznanie widzów, a Marcelina Zawadzka podkreśla, że prowadzenie takiego show było jej marzeniem, pozwalającym na kontakt z przyrodą.

W 2025 roku, w czwartej edycji programu, do zespołu prowadzących dołączyła Milena Krawczyńska, siostra Ilony. Z kolei Marcelina Zawadzka kontynuowała swoją rolę, tworząc zgrany tercet gospodarzy "Farmy", ale była obecna znacznie mniej w programie ze względu na zaawansowaną ciążę. Co dalej z obecnością Marceliny Zawadzkiej w programie "Farma"? Nadal będzie prowadzącą? W rozmowie z reporterką Party.pl Angeliką Bielską o wszystkim poinformowała:

Tak, mnie zobaczycie. Nie mogę nic zdradzać, ale będzie jeszcze coś nowego, coś ekscytującego. Szykujemy dla Was coś specjalnego i będziemy we trzy. powiedziała Marcelina Zawadzka.

Koniecznie obejrzyjcie całą rozmowę z Marceliną Zawadzką na temat "Farmy". Co jeszcze zdradziła gwiazda Polsatu? Okazuje się, że w 5. sezonie nie zabraknie zmian i ekscytujących niespodzianek. Będzie się działo!

