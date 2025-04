Małgorzata Rozenek to jedna z największych gwiazd w Polsce, którą widzowie chcieliby zobaczyć w tanecznym show Polsatu. Celebrytka przyznała, że uwielbia program "Taniec z gwiazdami" i chętnie by w nim wystąpiła. Jest jednak pewien warunek!

Obecnie na antenie Polsatu jest emitowana 16. edycji "Tańca z gwiazdami", która dostarcza widzom wielu emocji. Na parkiecie jest gwiazdy prezentują naprawdę wysoki poziom, a jak na razie najlepiej idzie Agnieszce Kaczorowskiej i Filipowi Gurłaczowi, którzy zachwycają w każdym odcinku. Równie dobrze idzie Marii Jeleniewskiej i Blance, które także wiedzą, jak rozgrzać parkiet do czerwoności.

Jak wiadomo, na antenie Polsatu już jesienią pojawi się kolejna edycja show, a wszyscy z niecierpliwością czekają, by dowiedzieć się, kto w niej się pojawi. W rozmowie z naszą dziennikarką Party.pl Małgorzata Rozenek przyznała, że lubi tańczyć i wypowiedziała się na temat potencjalnego udziału w "Tańcu z gwiazdami".

Gdyby ''Taniec z gwiazdami'' wrócił do TVN, byłabym pierwsza, która by się zgłosiła. Chodzi o stacje, kocham ten format. Uwielbiam ''Taniec z gwiazdami''. Uważam, że to jest jeden z najlepszych rozrywkowych programów, które niosą to, co telewizja powinna również nieść dla widza, czyli czystą rozrywkę, radość i energię

– powiedziała Małgorzata Rozenek.