28 października odbyła się konferencja prasowa, na której Małgorzata Rozenek-Majdan zapowiedziała swój nowy projekt telewizyjny. Na antenie TVN7 zadebiutuje program „Bez kompleksów”, którego gwiazda została prowadzącą. Nowy format wywołuje emocje – nie tylko ze względu na tematykę, ale również za sprawą odważnej deklaracji misji i zaangażowania celebrytki.

Program będzie emitowany w stacji TVN7 i już teraz wzbudza kontrowersje – jego głównym tematem są przemiany kobiet walczących o samoakceptację. Choć dieta, ćwiczenia i operacje plastyczne będą częścią produkcji, Rozenek podkreśliła, że nie są najważniejsze w tej opowieści.

Małgorzata Rozenek-Majdan radzi sobie z własnymi kompleksami?

W wywiadzie dla naszej reporterki Małgorzata Rozenek-Majdan została zapytana o własne słabości i kompleksy. Gwiazda nie ukrywała, że ma świadomość swoich wad i nie oszukuje się, gdy staje przed lustrem. Jednak w pełni się akceptuje.

Wiesz, dla mnie kompleks to jest brak akceptacji czy brak spokoju. To w ogóle nie ma nic wspólnego z jakimiś cechami zewnętrznymi czy fizycznymi. (...) To nie jest tak, że ja nie mam kompleksów, bo nie dostrzegam niedoskonałości swojego charakteru czy wyglądu. Absolutnie tak. Jestem bardzo świadoma, jak wygląda, jakie mam wady, jakie mam zalety. Tylko ja nie pozwalam, żeby dany problem urósł w mojej głowie do takiej rangi, żeby się stawał kompleksem zdradziła w rozmowie.

Małgorzata Rozenek-Majdan rusza z nowym programem

Format "Bez kompleksów" to seria, w której uczestniczki – kobiety z różnych środowisk – decydują się na zmiany w swoim życiu poprzez chirurgię plastyczną. Małgorzata Rozenek-Majdan wyjaśniła, że program ukazuje nie tylko wizualne metamorfozy, ale przede wszystkim emocjonalne i psychiczne przemiany bohaterek.

Każda z kobiet została dokładnie wybrana w ramach wieloetapowego procesu. Liczyła się zarówno kwalifikacja medyczna, jak i interesująca historia życiowa. „Mamy rewelacyjne bohaterki, bardzo ciekawe kobiety. Bardzo dużo osób się do nas zgłosiło”, podkreślała prowadząca.

