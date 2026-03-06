Premierowy odcinek trzeciego sezonu "Królowej przetrwania" dostarczył widzom dużą dawkę emocji. Oczy widzów były skupione jednak nie tylko na uczestniczkach, ale także na nowej prowadzącej - Małgorzacie Rozenek-Majdan. Gwiazda przyznała przed naszymi kamerami, że najtrudniejszym wyzwaniem w programie była dla niej rozłąka z rodziną.

Małgorzata Rozenek-Majdan prowadzącą "Królowej przetrwania"

Małgorzata Rozenek‑Majdan stanęła przed nowym zawodowym wyzwaniem - została prowadzącą trzeciego sezonu reality show "Królowa Przetrwania". Tym samym zastąpiła w tej roli Izu Ugonoh, który prowadził dwie poprzednie edycje programu. Nowy sezon nagrywano na Sri Lance, gdzie grupa celebrytek musi zmierzyć się z trudnymi warunkami i wymagającymi zadaniami, walcząc o tytuł królowej przetrwania.

Sama Rozenek nie ukrywa, że praca przy programie była ogromnym wyzwaniem, ale też niezwykłą przygodą. Na planie spotkało się aż trzynaście silnych osobowości, a emocje między uczestniczkami często sięgały zenitu. Prowadząca zapowiada, że w nowej edycji widzowie mogą spodziewać się wielu niespodziewanych zwrotów akcji, konfliktów i momentów pełnych napięcia.

Małgorzata Rozenek-Majdan o rozłące z rodziną

Nowa rola zawodowa wiązała się dla Małgorzaty Rozenek-Majdan z dłuższą rozłąką z mężem i dziećmi. Gwiazda na kilka tygodni musiała opuścić dom i wyjechać na Sri Lankę, gdzie realizowano zdjęcia do programu. Jak poradziła sobie z tęsknotą za najbliższymi i czy trudno było jej funkcjonować z dala od rodziny?

To był dla mnie najtrudniejszy moment. Mimo, że to wszystko nie było łatwe, bo było nowe ale brak takiego stałego kontaktu z nimi pokazał mi, że oni są realnie źródłem mojej siły. Jakby ich nie było to by było mi po prostu dużo trudniej powiedziała Rozenek.

