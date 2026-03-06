Małgorzata Rozenek o rozłące z Radosławem Majdanem: “To był dla mnie najtrudniejszy moment”
Małgorzata Rozenek-Majdan została prowadzącą trzeciego sezonu "Królowej przetrwania", który wystartował na początku marca na antenie TVN. W związku z tym na pewien czas musiała przenieść się do dżungli. W rozmowie z naszą reporterką zdradziła, co stanowiło dla niej największe wyzwanie.
Premierowy odcinek trzeciego sezonu "Królowej przetrwania" dostarczył widzom dużą dawkę emocji. Oczy widzów były skupione jednak nie tylko na uczestniczkach, ale także na nowej prowadzącej - Małgorzacie Rozenek-Majdan. Gwiazda przyznała przed naszymi kamerami, że najtrudniejszym wyzwaniem w programie była dla niej rozłąka z rodziną.
Małgorzata Rozenek-Majdan prowadzącą "Królowej przetrwania"
Małgorzata Rozenek‑Majdan stanęła przed nowym zawodowym wyzwaniem - została prowadzącą trzeciego sezonu reality show "Królowa Przetrwania". Tym samym zastąpiła w tej roli Izu Ugonoh, który prowadził dwie poprzednie edycje programu. Nowy sezon nagrywano na Sri Lance, gdzie grupa celebrytek musi zmierzyć się z trudnymi warunkami i wymagającymi zadaniami, walcząc o tytuł królowej przetrwania.
Sama Rozenek nie ukrywa, że praca przy programie była ogromnym wyzwaniem, ale też niezwykłą przygodą. Na planie spotkało się aż trzynaście silnych osobowości, a emocje między uczestniczkami często sięgały zenitu. Prowadząca zapowiada, że w nowej edycji widzowie mogą spodziewać się wielu niespodziewanych zwrotów akcji, konfliktów i momentów pełnych napięcia.
Małgorzata Rozenek-Majdan o rozłące z rodziną
Nowa rola zawodowa wiązała się dla Małgorzaty Rozenek-Majdan z dłuższą rozłąką z mężem i dziećmi. Gwiazda na kilka tygodni musiała opuścić dom i wyjechać na Sri Lankę, gdzie realizowano zdjęcia do programu. Jak poradziła sobie z tęsknotą za najbliższymi i czy trudno było jej funkcjonować z dala od rodziny?
To był dla mnie najtrudniejszy moment. Mimo, że to wszystko nie było łatwe, bo było nowe ale brak takiego stałego kontaktu z nimi pokazał mi, że oni są realnie źródłem mojej siły. Jakby ich nie było to by było mi po prostu dużo trudniej
