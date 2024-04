Małgorzata Rozenek-Majdan z rozpędem i rozmachem realizuje swoje kolejne cele – zarówno te zawodowe, jak i prywatne. Marzyła o tym, by zostać prowadzącą „Dzień dobry TVN” i dopięła swego pod koniec sierpnia 2022 roku. Jej przygoda z jedną z najpopularniejszych programów śniadaniowych w Polsce nie trwała zbyt długo, ponieważ skończyła się już w czerwcu 2023 roku. W kwietniu br. gwiazda TVN ruszyła z nowym autorskim formatem „Pokonaj mnie, jeśli potrafisz”. Co z jej osobistymi marzeniami? Prezenterka już od 2021 roku mówi o budowie domu. Okazuje się, że droga do przeprowadzki jest bardzo długo i wyboista. Posiadłość miała być gotowa w 2025 roku. Zapowiada się, że Rozenek-Majdan będzie musiała poczekać dłużej. Dlaczego?

Małgorzata Rozenek-Majdan narzeka na problemy z budową wymarzonego domu

Trzy lata temu Małgorzata Rozenek-Majdan podzieliła się z mediami marzeniem o domu, który będzie miał około 400 metrów kwadratowych. Wygląda na to, że gwiazda TVN od dawna ma już ułożony plan nieruchomości w głowie i dobrze wie, jak go urządzi. Problem w tym, że na działce prezenterki po budowie nie ma śladu. Ostatnio była prowadząca „Dzień dobry TVN”, udzieliła wywiadu naszej reporterce. Zdradziła, że prace nad powstaniem domu dopiero się zaczynają.

Buduję, to za dużo powiedziane. Zaczynamy – przyznała Małgorzata Rozenek-Majdan.

W dalszej części prezenterka ujawniła, że wielką przeszkodą okazała się biurokracja. Zdobywanie pozwoleń na budowę znacznie wydłużyło czas czekania na rozpoczęcie prac. Na szczęście razem z Radosławem Majdanem gwiazda zdobyła już wszystkie potrzebne dokumenty. Dodała, że przygoda niedługo się zacznie.

Jesteśmy po bardzo długim okresie walki z polską biurokracją, która jest naprawdę skomplikowana. Jesteśmy po przeliczeniu wszystkich koron drzew, po zrobieniu wszystkich badań geofizycznych i innych. Ale już mamy, w końcu wszystkie pozwolenia, takie, jakie potrzeba, więc zaczniemy niedługo tę przygodę – wyjaśniła.

To nie wszystko. Małgorzata Rozenek-Majdan podzieliła się z fanami świetną wiadomością. Dawna prowadząca „Dzień dobry TVN” potwierdziła, że zamierza regularnie zdawać relacje z budowy jej wymarzonego domu. Internauci mogą już czekać na pierwsze zdjęcia i nagrania. Możemy być pewni, że z pewnością nie zabraknie emocji.

Co więcej, bardzo bym chciała, żeby ona była taką przygodą zapisaną również. Więc myślę, że możemy spodziewać się ciekawego contentu z tej historii. (…) Mam nadzieję, że wiele rzeczy, które tam pokażemy, będzie pomocnych dla innych, którzy są na tym samym etapie – dodała prezenterka.

Jesteście ciekawi, jak będzie wyglądał ten dom? Obejrzyjcie nasz materiał wideo do końca. W rozmowie z naszą reporterką Małgorzata Rozenek-Majdan opowiedziała o szansach na występ w „Tańcu z gwiazdami”.

