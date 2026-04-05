Sylwia Bomba nie przestaje zaskakiwać. Ostatnio opublikowała na Instagramie serię krótkich faktów o sobie i to właśnie one rozpaliły ciekawość jej obserwatorek. Gwiazda TTV znana z "Gogglebox. Przed telewizorem", a dziś jedna z najpopularniejszych influencerek, ujawniła, jakie ma wykształcenie. Co więcej, przyznała, że zawsze była kujonem. To nadal nie wszystko! Ta jedna rzecz zaskakuje najbardziej....

Sylwia Bomba o swojej pierwszej pracy.

Niedawno Sylwia Bomba pochwaliła się spełnionym marzeniem i zapozowała przy nowym aucie za niemal 700 tys. zł. Potem znów było o niej głośno, kiedy skomentowała wysokie ceny paliwa, a teraz dolała oliwy do ognia i ujawniła, nie tylko jakie ma wykształcenie, ale poinformowała też wprost, że nigdy w życiu nie pracowała na etacie.

Nigdy w życiu nie pracowałam ani godziny na etacie. Pierwszą działalność założyłam na 3. roku studiów - podkreśliła influencerka

Wśród wyznań temat lat szkolnych, to wywołało niemałe zamieszanie. Sylwia Bomba nie ukrywa, że w latach szkolnych lubiła się uczyć i wprost mówi o tym, że była kujonem i trzymała poziom, który pozwalał jej kończyć kolejne etapy edukacji na czołowych miejscach. Najbardziej zapadła w pamięć konkretna liczba: szkołę średnią miała ukończyć ze średnią 5,6.

W szkole byłam kujonem. Zawsze byłam najlepsza w klasie. Szkołę średnią ukończyłam ze średnią ocen 5,6. - poinformowała Sylwia Bomba

Wykształcenie Sylwii Bomby

Sylwia Bomba ujawniła też, że ukończyła Łódzką Szkołę Filmową i zdobyła tytuł magistra sztuki. Jednocześnie przyznała, że do tej pory nie odebrała dyplomu. Obecnie Sylwia Bomba konsekwentnie buduje swoją rozpoznawalność w sieci, a jej profil śledzi ponad 990 tys. osób.

Zdobyłam tytuł magistra sztuki w Łódzkiej Szkole Filmowej, ale do tej pory nie odebrałam dyplomu - dodała

