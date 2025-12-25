Maja Rutkowski niejednokrotnie dzieliła się publicznie swoimi problemami z wagą. Teraz jednak dzięki zmianie nawyków żywieniowych i aktywności fizycznej udało jej się zrzucić sporo kilogramów i ustabilizować wagę. Jaki zatem jest sekret jej szczupłej sylwetki? Żona Krzysztofa Rutkowskiego ujawniła przed naszą kamerą tajniki swojej diety. Jej słowa mogą was zaskoczyć.

Maja Rutkowski opowiedziała o swojej diecie

Maja Rutkowski jest obecnie jedną z czołowych polskich celebrytek. Razem z mężem Krzysztofem tworzą parę, która wzbudza ogromne zainteresowanie zarówno fanów, jak i mediów. Celebrytka chętnie udziela wywiadów, w których uchyla rąbka tajemnicy na temat życia prywatnego. W rozmowie z naszą reporterką zdradziła, jak wygląda jej dieta.

Zdrowa dieta i polecałabym dużo mięsa. Ja sobie gotuję golony, kilogram serduszek, kilogram żołądków, robię sobie taki wywar i na tym nie tyję. Wiejskie jajka - ja kupuję po 100 - 200 jajek co dwa tygodnie. Jajecznica na boczku, masło klarowane, do tego ogóreczek kiszony. (...) Polecam zamiast batona zjeść ogórka kiszonego. Często kupuję buraczki gotowane opowiadała celebrytka.

Gwiazda opowiedziała również co jadła podczas nagrań do programu "Królowa Przetrwania". Zdradziła też, ile posiłków dziennie spożywa.

Tam jadłam ryż, nie było dostępne to mięso, miałyśmy ryż do dyspozycji i kawałeczek mięska, więc ja strasznie napuchłam. (...) Do 12-13 staram się coś zjeść. Dzisiaj nic nie jadłam, bo miałam nagrania z telewizją ale staram się dwa posiłki. Najważniejsze, żeby nie podjadać wyznała.

Całość rozmowy dostępna jest w naszym wideo powyżej.

