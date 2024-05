Maja Rutkowski przed kamerą Party.pl otworzyła się na temat małżeństwa ze sławnym detektywem Krzysztofem Rutkowskim. Para wspólnie wychowuje synka Krzysia Juniora. Kobieta przyznała, że na początku związku miała nauczyć się kompromisu.

Musiałam nauczyć się kompromisu (...) .Ja mam silny charakter tak samo jak Krzysztof - przyznała Maja.

Maja Rutkowski opowiedziała o małżeństwie z Krzysztofem Rutkowskim

Maja Rutkowski i Krzysztof Rutkowski ostatnimi czasy mieli co świętować. Para postanowiła odnowić przysięgę małżeńską i po raz kolejny powiedzieć sobie "tak". Oprócz tego Rutkowscy wyprawili huczną komunię świętą Krzysztofowi Juniorowi. Chłopiec dostał m.in. dwa luksusowe samochody. Zostaliśmy zaproszeni do domu Rutkowskich i mieliśmy okazję porozmawiać z Mają. Żona Krzysztofa otworzyła się m.in. na temat małżeństwa ze sławnym detektywem i powiedziała, co musiała poświęcić, aby zbudować rodzinę. Kobieta wyznała również, że słynny detektyw od początku mówił jej, że praca jest na pierwszym miejscu. Koniecznie posłuchajcie, co powiedziała w rozmowie z Party.pl.

Krzysztof jak się poznaliśmy, zawsze mówił, że pierwsza jest praca, a potem gdzieś tam rodzina - zdradziła Maja Rutkowski.

Czego jeszcze dowiedzieliśmy się od Mai? Przekonajcie się sami, oglądając nasze wideo!

