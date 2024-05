Krzysztof Rutkowski i Maja Rutkowski postanowili zrobić swojemu synowi Krzysztofowi Juniorowi komunię niczym z bajki. Tego dnia Junior Rutkowski na pewno nie zapomni. W szczególności zapewne utkwią mu w głowie prezenty, jakie dostał od rodziców.

Nasza reporterka Urszula Grabowska odwiedziła rodzinę Rutkowskich i rozmawiała z nimi m.in. o komunii Krzysztofa Juniora Rutkowskiego. Uroczystość odbyła się 12 maja, natomiast huczna impreza miała miejsce dzień wcześniej. To właśnie tego dnia rodzice przygotowali swojemu synowi mnóstwo atrakcji i prezentów.

Wśród prezentów znalazł się jeden, którego nawet nie spodziewała się żona Rutkowskiego. BMW E36 z silnikiem E46, które dostał Junior od ojca, wyceniane jest na 200 tysięcy złotych i zapewne nieźle zaskoczyło 10-latka. Reporterka Party.pl zapytała mamę Juniora, czy wg. niej komunia się udała i odbyła, tak jakby chciała.

Tak, jak najbardziej. To Krzysia trzeba się zapytać. Tak Krzysiu?

Co się okazało, Krzysiu spodziewał się jednego auta, a dostał dwa.

Mama nie chciała BMW tak? Powiedziała, że to jest niebezpieczne i tata zrobił to tak naprawdę poza plecami. Przeczytałam, jak już tata zdjęcia wysłał. Tak to wyglądało

- wyjawiła Maja.