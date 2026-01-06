Już w wiosennej ramówce TVN będziemy mogli oglądać zupełnie nową odsłonę programu, który już raz zrobił furorę nie tylko w telewizji, lecz także wśród komentujących format internautów. Mowa oczywiście o drugiej edycji "Królowej przetrwania", której jedną z najjaśniejszych gwiazd będzie Maja Rutkowski. Do rywalizacji w dżungli stanie między innymi z Moniką Jarosińską, Iloną Felicjańską, Nicol Pniewską, Dominiką Tajner, Dominiką Rybak, Izabelą Macudzińska-Borowiak i Dominiką Serowską. Jak dogadywały się na planie serialu? Maja zdradziła nam to w rozmowie.

Maja Rutkowski krótko o "Królowej przetrwania"

Niedługo po powrocie do Polski Maja Rutkowski zdecydowała się udzielić nam wywiadu, w którym odkryła rąbka tajemnicy o najnowszej edycji programu. Zapytana o emocje oraz wspomnienia, jakie towarzyszą jej po nagraniach, wypowiedziała się dość spokojnie, choć dosadnie.

Było dużo dram. Nie mogę tutaj zdradzać, może jak będzie po emisji, to poopowiadam. Chociaż wiesz, dużo charakterów, dużo dziewczyn. Zobaczymy też (...), co dziewczyny mówiły za moimi plecami. rozważała o programie Maja Rutkowski

Czym zaskoczy druga edycja "Królowej przetrwania"?

Choć druga edycja budzącego wiele emocji programu już teraz wywołuje medialne poruszenie ze względu na nieprzypadkowo dobraną listę uczestniczek, to producenci formatu nie poprzestali na niespodziankach. Tym razem bohaterkom - w roli prowadzącej - towarzyszyć będzie Małgorzata Rozenek-Majdan, która z dumą dzieli się ambitnymi planami stacji względem "Królowej przetrwania".

Będziecie oglądać Maję Rutkowski w "Królowej przetrwania"?

